Биткойн заступил за $50 тыс.

Котировки биткойна во вторник впервые в истории превысили отметку в $50 тыс., однако надолго удержаться выше нее пока не удалось. Игра на повышение ведется на фоне реализованных и планируемых вложений в виртуальную валюту со стороны различных крупных компаний и банков. Впрочем, часть профессиональных инвесторов настроена осторожно, отмечая текущую перекупленность виртуальной валюты. Однако это не мешало им покупать биткойн и другие валюты во время существенных коррекций в начале года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткойна превышала отметку $50,33 тыс. по состоянию на 15:34 мск. На одной из крупнейших криптобирж Binance стоимость основной криптовалюты в 15:30 мск перешагнула психологически важную отметку и достигла $50,69 тыс. Рост по сравнению с закрытием предыдущего дня составил почти 5%.

С начала года рост составил почти 70%.

Впрочем, надолго задержаться выше круглой отметки не удалось, и стоимость биткойна ушла ниже $49 тыс. Вместе с тем другие ведущие криптовалюты — эфириум, лайткойн, риппл — во вторник снижались в цене, на 4–8%.

На достижение уровня $50 тыс. повлияло сразу несколько факторов, говорит сооснователь Exante Анатолий Князев. В первую очередь это новость о том, что компания MicroStrategy планирует разместить бонды, чтобы привлечь еще $600 млн на покупку биткойнов, это говорит о растущем спросе на ведущую криптовалюту среди клиентов компании. Свой вклад в повышение доверия к виртуальной валюте внес Илон Маск, который заявил об инвестициях 8% своего денежного капитала ($1,5 млрд) в биткойн. Вероятно, отмечает господин Князев, владелец компании Tesla показал путь для других компаний S&P500 для инвестиций в криптоактив и вскоре можно будет увидеть более массовый приток капитала на этот рынок от крупнейших компаний США и Европы.

Сейчас индекс жадности и страха (Crypto Fear & Greed Index, индикатор, показывающий настроение инвесторов, рассчитывается для биткойна) находится на отметке 96 пунктов, что является рекордным показателем за последний месяц, отмечает представитель оператора дата-центров BitRiver Роман Забуга.

Приближение же индекса к отметке 100 пунктов свидетельствует о чрезвычайной жадности инвесторов.

По словам господина Забуги, это говорит об иррациональном поведении инвесторов и, возможно, об очередном сливе «хомячков» (частных инвесторов) — рынок продолжает потреблять «легкие» деньги в ожидании, когда «профессиональные инвесторы начнут выбивать энтузиастов». Такая ситуация наблюдалась в начале года, когда за достижениями очередных исторических рекордов следовало падение на 10–20%, приносящее существенные убытки мелким игрокам (см. «Ъ-Онлайн» от 11 января).

Сейчас многие компании имеют свободные средства, но не хотят инвестировать в новые проекты или в покупку конкурентов, а доходность от облигаций ведущих стран находится вблизи нулевой отметки. Поэтому, считает Анатолий Князев, компании переводят часть средств в криптовалюты — в частности, об интересе к инвестициям в биткойн уже заявили Twitter и Morgan Stanley.

Между тем данные сегодняшнего опроса портфельных управляющих проведенного аналитиками Bank of America (BofA) свидетельствуют о том, что портфельные менеджеры опасаются «пузыря» в биткойне. По данным BofA, 27% опрошенных портфельных управляющих назвали этот сегмент перекупленным. Большее беспокойство у инвесторов вызывает только рост в высокотехнологическом секторе.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев