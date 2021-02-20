WhatsApp назвал последствия отказа от новых правил мессенджера

Мессенджер WhatsApp разъяснил, что произойдет с пользователями, которые не согласятся с изменениями конфиденциальности, сообщает TechCrunch. В январе мессенджер перенес внедрение обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы помочь пользователям понять новые принципы компании. Ранее WhatsApp сообщил о добавлении в соглашение пункта о передаче личных данных корпорации Facebook для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы и контента.

В электронном письме одному из своих торговых партнеров WhatsApp сообщает, что он будет «неторопливо» просить таких пользователей соблюдать новые условия, чтобы «иметь в распоряжении полную функциональность WhatsApp» начиная с 15 мая. Если они по-прежнему не принимают условия, «в течение непродолжительного времени эти пользователи смогут принимать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения». «Непродолжительное» время продлится несколько недель.

Политика в отношении неактивных пользователей мессенджера будет применяться после 15 мая. Она гласит, что учетные записи «обычно удаляются после 120 дней бездействия».

Напомним, обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. На фоне этого с 9 по 12 января в Telegram появилось 25 млн новых пользователей.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Пользователи открыли охоту на мессенджеры».