Кремль о ситуации с Навальным: политическая жизнь России будет развиваться и дальше

Решение суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный не отразится на политическом плюрализме в России, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, политическая жизнь в стране будет развиваться и дальше.

«Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранна. У нас достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонируют многие. Кто-то это делает в рамках закона, кто-то — за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве — у всех все по-разному»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, как решение суда отразится на политической жизни в стране.

«У Кремля много оппонентов. Это нормальный политический процесс. Политическая жизнь России развивалась и будет развиваться дальше. Сейчас она вступит в предвыборный период — мы все ожидаем парламентских выборов»,— сказал пресс-секретарь президента.

Сегодня Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Выездное заседание проходило в здании Бабушкинского суда. По ходатайству защиты Алексею Навальному зачли дополнительные полтора месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания. С учетом отбытого наказания оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

Также в Бабушкинской районном суде проходит заседание по уголовному делу о клевете оппозиционера Алексея Навального на ветерана Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Господин Навальный уже выступил с последним словом. Решение по делу судья планирует огласить в 18:00.

За ходом суда следите в онлайн-трансляции “Ъ”.