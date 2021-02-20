В МХТ имени Чехова простились с Андреем Мягковым

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошла в субботу, 20 февраля, на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Проститься с артистом пришли его близкие и коллеги.

Среди пришедших были министр культуры России Ольга Любимова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, , худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков, передает «Интерфакс».

После панихиды пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Андрей Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Чем известен Андрей Мягков Читать далее

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Играл в «Современнике» и МХТ им. А. П. Чехова. Наибольшую популярность артист получил в качестве киноактера. Среди известных фильмов с участием Андрея Мягкова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Всего он сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах.

Актер умер 18 февраля. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

О творческом пути артиста — в публикации “Ъ” «Рыцарь врачебного образа».