Чем известен Андрей Мягков

18 февраля умер советский и российский актер Андрей Мягков. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Мягков Андрей Васильевич родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1961 году окончил Ленинградский химико-технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт, технический университет).

После учебы работал в Институте пластических масс, выступал в кружке самодеятельности. На любительском спектакле его заметил один из преподавателей московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу. Успешно пройдя вступительные испытания, был зачислен в Школу-студию на курс Василия Маркова. Окончил вуз в 1965 году.

В 1965–1977 годах выступал на сцене московского театра «Современник». Был задействован в постановках «На дне» по пьесе Максима Горького, «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского, «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова, «Балалайкин и Ко» по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», «Большевики» по пьесе Михаила Шатрова и др.

В 1977 году перешел в Московский художественный академический театр им. М. Горького, после разделения театра в 1987 году выступал на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Исполнял различные роли в спектаклях: «Чайка», «Иванов», «Дядя Ваня» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Утиная охота» по произведению Александра Вампилова, «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова, «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена, «Борис Годунов» по произведению Александра Пушкина, «Мещане» по пьесе Максима Горького, «Белый кролик» по комедии Мэри Чейз и др.

В 1976–1986 годах вел преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ. В 1989 году поставил на малой сцене МХТ спектакль «Спокойной ночи, мама» по драме Марши Норман, в 2002 году — «Ретро» по пьесе Александра Галина.

Дебютной в кинематографе для Андрея Мягкого стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача» (1965). В общей сложности он снялся в более 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976), где актер сыграл Евгения Лукашина. За эту роль он получил Государственную премию СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

Также актер исполнил роли Алеши Карамазова в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» (1969), сотрудника статистического бюро Анатолия Новосельцева в комедии «Служебный роман» (1977), Семена Хвостова в фильме «Гараж» (1979), следователя Станислава Тихонова в детективе «Гонки по вертикали» по повести Аркадия и Георгия Вайнеров (1982), Юлия Капитоновича Карандышева в мелодраме «Жестокий романс» по пьесе Александра Островского «Бесприданница» (1984). Среди последних его работ — роли в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) и сериале «Туман рассеивается» (2010).

Автор романов «Сивый мерин» (2007), «Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина» (2011) и «Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало» (2012).

Супруга — актриса МХТ им. А. П. Чехова, народная артистка РФ Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков был членом Союза кинематографистов РФ, Народным артистом РСФСР (1986). Награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2019) и Дружбы (2013).