Умер актер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где служил актер. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

«Андрей Васильевич умер»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС). Причина смерти пока не называется. По данным «Известий», предварительная причина — острая сердечная недостаточность. Как сообщает «Московский комсомолец», актер скончался у себя дома в Москве.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Играл в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Наибольшую популярность артист получил в качестве киноактера. Среди известных фильмов с участием Андрея Мягкова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Всего он сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах.

Господин Мягков — лауреат Государственной премии СССР (за фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1977 год) и Государственной премии РСФСР (за фильм «Служебный роман», 1979 год), награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.