Бизнесу реконструируют налоги

Налоговики приготовились отбиваться от претензий бизнеса из-за новых правил наказания компаний-уклонистов. “Ъ FM” узнал, что по этому поводу думают предприниматели. Федеральная налоговая служба собирается смягчить подход к тем компаниям, которые недоплатили налоги. До сих пор нарушителям могли начислить максимальные сборы, и предприятие платило в бюджет гораздо больше, чем изначально утаило от казны. Налоговики считают, что после отмены такой практики последуют сотни жалоб от оштрафованных ранее предпринимателей с требованием пересмотреть решения. Из-за этого ФНС даже расширяет штат. Сможет ли бизнес вернуть часть уплаченного? Выяснял Сергей Гусев.

Последние четыре года ФНС особенно активно борется со схемами налоговой экономии, когда компании совершают фиктивные сделки, чтобы занизить налогооблагаемую базу или получить лишние льготы и вычеты. Если бизнес на этом ловят, ему доначисляют неуплаченное. Только инспектор не учитывает издержки компании, и помимо пеней и штрафов она получает дополнительный налог, который порой в разы превышает изначальную сумму ущерба. Некоторые юристы называют такой подход конфискацией. Но налоговики отказываться от него не спешили, по крайней мере, до конца прошлого года. Теперь они обсуждают «налоговую реконструкцию», когда инспектор будет разбираться, сколько компания должна была заплатить налогов на самом деле, и ровно такую сумму требовать.

Это выглядит вынужденной уступкой, говорит президент сети химчисток-прачечных «Диана», член «Опоры России» Дмитрий Несветов. По его словам, сложившаяся практика просто выдавливала предпринимателей в теневой сектор: «В связи с избытком регулирования зажима и всех прочих строгачей, которые за все эти годы только увеличивалось, естественно, возникает мотив как-то попробовать существовать вне всех этих зажимов и механизмов. Я думаю, что эта коррекция с давлением связана как раз таки. Но мне представляется, что этого недостаточно. Нужно менять не конкретные инструменты, а саму идеологию, то есть делать уплату налогов более выгодной, чем попытки уйти от нее».

Судиться с ФНС за излишне начисленные налоги — занятие малоперспективное. По данным юрфирмы «Арбитраж.ру», за несколько лет налоговики выиграли почти 80% таких споров. При этом бороться есть за что. По оценкам собеседников “Ъ FM”, речь о десятках миллиардов рублей в масштабах всей страны. Поэтому смягчение правил предприниматели воспринимают с облегчением. Вопрос только в том, дойдут ли новые практики до конкретных инспекций, отмечает генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова:

«То, что сейчас собираются сделать, говорит просто о том, что умные люди сверху понимают, как надо.

Но налоговые инспекторы привыкли работать по старинке. И в первую очередь надо договариваться не с бизнесом, а с ними, их перестраивать. Скорее всего, это можно делать за счет введения каких-то электронных проверок. Например, ввели электронный НДС пару лет назад, и все абсолютно стали платить НДС. Они убирают, во-первых, черный бизнес, а, во-вторых, произвол на местах».

По данным РБК, после изменения правил ФНС ждет сотен жалоб от предпринимателей, которым доначислили лишнее за последний год, и даже расширяет штат специалистов по досудебному урегулированию таких споров. Но «налоговая реконструкция» будет полагаться только тем компаниям, которые непричастны к схемам и фирмам-однодневкам. А это значит, что споры бизнеса с налоговиками не исчезнут, а просто переместятся в другую плоскость, считает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Дальше будет развиваться дискуссия, в каких случаях возможно эту реконструкцию использовать, в каких невозможно, но направление, мне кажется, достаточно позитивное для всех сторон. Подводные камни, на мой взгляд, возникнут в ситуациях уже более тонких. Есть, например, один из принципиальных вопросов, который связан с тем, что не всегда налоговый орган способствует розыску того реального нарушителя, который не заплатил налоги, а этот налог перекладывается, например, на покупателя. Но это такая будет эволюция споров».

В налоговой службе рассказали “Ъ FM”, что реформируют сам принцип урегулирования споров с бизнесом. Теперь инспекторы станут концентрироваться не только на том, кто прав или виноват в конкретном случае, а готовы менять процедуры, формы документов и даже законы, если они вызывают множество нареканий.