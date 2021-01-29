Бизнесменам поменяют условия возврата кредитов

Бизнесу могут помочь списать долги — уполномоченный по правам предпринимателей предложил пересмотреть условия программы кредитования под 2%. Речь идет о займах, которые бизнес мог получить до ноября прошлого года для сохранения занятости в пандемию. В случае если с мая в компании осталось 90% сотрудников, то предпринимателям могут списать долг. Но в нынешнем виде эта программа может привести к волне банкротств, считает бизнес омбудсмен Борис Титов. Поэтому он предлагает смягчить требования и списывать кредит, если сохранилось не менее 80% штата с июня, и половину — если 70%. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями и выяснил, поможет ли им это предложение? Подробности — у Владислава Викторова.

Большинство предпринимателей говорят, что программа кредитования под 2% оказалась чуть ли не единственной эффективной мерой поддержки бизнеса во время пандемии. Полученные деньги в размере одного МРОТ на каждого работника они пустили на первостепенные расходы и смогли остаться на плаву.

А в апреле оставшийся долг им могут списать, если удастся сохранить 90% штата, а если 80%, то банки простят половину долга.

Однако бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что эти правила нужно смягчить. И этому есть логичное объяснение, говорит предприниматель, член «Опоры России» Дмитрий Несветов. Он тоже взял кредит под 2%.

«Когда у вас предприятие за сотню человек, все-таки риски каких-то случайных изменений численного состава минимальны. А если у вас небольшой салон красоты, и у вас работают три человека, и один из них ушел, то это, конечно, не 10%. А ситуация, в связи с которой возникает необходимость возврата, очень тяжела сейчас для бизнеса, потому что деньги брались в самый тяжелый момент, когда не было оборотных средств. Но что-то мне подсказывает, что федеральные власти не примут эту логику и все оставят без изменения»,— сказал Дмитрий Несветов.

Отдельно Борис Титов обратил внимание на то, что расчет количества сотрудников должен начинаться с июня. Дело в том, что эта программа вводилась в мае, а именно на этот месяц пришлись самые серьезные сокращения сотрудников из-за пандемии. В итоге, когда предприниматели в июне пришли получать кредит, то оказалось, что банки берут за точку отсчета численности сотрудников именно май. В похожей ситуации оказался ресторатор и отельер Алексей Петропольский. И теперь он должен вернуть банку долг по ставке в 14,5%, вместо 2%.

«Наша гостиница брала помощь от государства, и у нас уже в одностороннем порядке банк списал деньги, поскольку мы уволили на одного человека больше, чем требовалось. По сути, у нас численность была такая же, и она по сей день такая же. Мы пытались доказать. Если бы мы знали о том, что будут такие меры, мы бы, конечно, никого не увольняли. Но банк это не волнует, и мы вынуждены выходить из минуса, копить деньги, которые думали использовать для рекламы»,— рассказал отельер.

При этом бизнес-омбудсмен предложил смягчить программу кредитования еще в декабре, и тогда же Минэкономики идею поддержало. Там заявляли, что подготовили поправки к постановлению, но с тех пор документ остается без движения. А между тем, по данным Бориса Титова, из-за пандемии выручка малых и средних предприятий упала почти на 3 трлн руб. На этом фоне вместо увольнения руководителям приходится сокращать зарплаты сотрудникам, а те в свою очередь начинают задумываться об уходе из компаний. И в итоге оплачивать это придется именно бизнесу, отмечает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева. Впрочем, по ее словам, есть вероятность, что платить придется даже если сохранить весь штат.

«Нам это чрезвычайно помогло в силу того, что оборот очень сильно упал, спрос падает. И сейчас с 1 декабря начался период наблюдений, как они его называют, то есть, они мониторят, сокращаем или не сокращаем сотрудников.

И мы очень надеемся, что нам государство этот кредит погасит.

Но мы готовы, что называется, ко всему, потому что там мелкими буковками написано, что денег выделено мало, поэтому бизнес должен быть готов к тому, что кредит, может быть, придется вернуть. Для нас это будет тяжеловато»,— отметила Тамара Нехорошева.

Помимо прочего, Борис Титов предложил правительству подумать еще и о списании недоимки по всем налогам и страховым взносам на 1 ноября прошлого года. Однако собеседники “Ъ FM” отмечают, что если в пересмотр программы кредитования еще можно поверить, то вот на различные налоговые послабления кабинет министров идет не очень охотно.