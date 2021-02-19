Минфин выпустил обновление для НК

Минфин разработал законопроект с точечной правкой налогового законодательства. Объявленные ведомством цели изменений — восстановление деловой активности после пандемии и повышение собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки. Среди поправок — инициированное регионами сохранение до 2024 года 50-процентного ограничения на перенос убытков организаций, расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний и донастройка демпферного механизма для нефтепродуктов.

Минфин подготовил пакет налоговых поправок, нацеленных на исполнение «Основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы» и восстановление деловой активности после пандемии. Документ проходит межведомственное согласование и будет размещен для общественного обсуждения, сообщило ведомство. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, проект предусматривает меры поддержки пострадавших отраслей, а также изменения, направленные «на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса».

Среди предложений — инициированное регионами сохранение до 2024 года действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль.

По Налоговому кодексу организации могут уменьшать базу налога на прибыль на сумму прежних убытков, однако эта норма временно скорректирована. В 2017–2020 годах уменьшить прибыль можно было не более чем на прежние 50% убытков. В 2019 году Минфин предлагал продлить действие этого ограничения до 2024 года, ссылаясь на необходимость сохранения доходов регионов на фоне больших трат на реализацию нацпроектов, но норма была продлена только до конца 2021 года. На фоне коронакризиса бизнес-объединения просили о снятии ограничения на перенос убытков, но тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что власти к этому не готовы.

Эта мера призвана сделать региональные бюджеты более сбалансированными, а также компенсировать предусмотренное на этот период перераспределение налога на прибыль из регионального в федеральный бюджет. Поясним, ставка налога составляет 20% и до 2017 года ее региональная часть была равна 18%. Однако позже пропорция изменилась в пользу федерального бюджета (на деле — беднейших субъектов, поскольку собранные суммы распределяются между ними), до 2024 года субъектам достаются сборы налога по ставке 17%, центру — 3%.

Также законопроектом предлагается расширить перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников.

Как указывает ведомство, такая мера необходима для приведения положений Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди других технических правок — отмена с 2023 года налогового декларирования объектов, по которым налоговой базой является кадастровая стоимость (уплата налогов будет проводиться на основании данных Росреестра по аналогии с земельным и транспортным налогами), введение беззаявительного порядка предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020–2021 годы на март 2022 года (с освобождением их в этот период от уплаты аванса).

Есть среди поправок и предложение Минфина о донастройке демпферного механизма при налогообложении нефтепродуктов — оно появилось после обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и мировой ценовой конъюнктуры. Минфин планирует в 2024 году проиндексировать на 1% индикативные цены на бензин и дизтопливо. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, в период с 2019 по 2024 год они индексируются примерно на 5% в год.

Отдел экономики