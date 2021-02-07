На Кубани продажи автомобилей Rolls-Royce в 2020 году выросли в 1,5 раза

В Краснодарском крае в 2020 года продали девять новых автомобилей Rolls-Royce. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Лидерами продаж стали модели Rolls-Royce Culinan и Wraith – по четыре проданных автомобиля. Кроме того, в регионе был продан один Rolls-Royce Ghost.

Всего в России в 2020 году продали более 200 автомобилей Rolls-Royce – на 4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в 2020 году в Краснодарском крае было куплен 51 автомобиль класса «люкс». Таким образом, Кубань заняла лидирующее место среди нестоличных российских регионов по уровню спроса на авто верхнего ценового сегмента.

Алексей Белянин