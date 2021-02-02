Кубань в 2020 году заняла четвертое место по продажам люксовых автомобилей

В 2020 году в Краснодарском крае было куплен 51 автомобиль класса «люкс». Таким образом, Кубань заняла лидирующее место среди нестоличных российских регионов по уровню спроса на авто верхнего ценового сегмента, приводит статистику аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего автомобилей люксовых брендов было приобретено в Москве – 628 единиц, что составляет 56% от общего объема машин, проданных в России в 2020 г. Жители Московской области за этот период приобрели 116 дорогих автомобилей, Санкт-Петербурга – 113.

В целом по стране спрос на авто класса «люкс» снизился за год на 13%, таких автомобилей в 2020 году было продано в общей сложности 1114 шт. Самыми популярными марками среди потребителей стали Mercedes-Benz Maybach S-Class (продано 387 шт., что составляет 35% российского рынка), Bentley (299 шт.), Rolls-Royce (199) и Lamborghini (139 шт.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году В Краснодарском крае было продано 53,8 тыс. новых автомобилей что на 9,5% меньше, чем годом ранее.

Ольга Логинова