Цена биткойна впервые превысила $55 тыс.

Цена биткойна преодолела отметку $55 тыс. и вновь обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные портала CoinDesk. По данным сайта на 22:01 мск, средняя цена биткойна на биржах составляет $55 530,83. За сутки криптовалюта подорожала на 6,85%.

Капитализация биткойна, которая ранее преодолела психологическую отметку в $1 трлн, достигла значения в $1,027 трлн, сообщает сервис CoinMarketCap.

Цена биткойна с декабря 2020 года активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды. Рост 19 февраля проходит на фоне заявления основателя Tesla Илона Маска, назвавшего биткойн «чуть менее глупой формой ликвидности», чем наличные средства. По его словам, в условиях отрицательной реальной доходности традиционных денег «только дурак не будет смотреть в другую сторону». При этом он отметил, что выражает свое мнение не как инвестор, а решение Tesla вложить $1,5 млрд в цифровую валюту не отражает его мнение напрямую.

Отметим, что феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».