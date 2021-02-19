Минфин повременит с демпфером

Как и предполагал “Ъ”, Минфин не пошел на уступки нефтекомпаниям, которые просили скорректировать демпфирующий механизм для улучшения рентабельности поставок на внутренний рынок. В итоге министерство решило донастроить механизм лишь в 2024 году. В отрасли полагают, что отсрочка донастройки демпфера приведет к стагнации розничного бизнеса в период до 2024 года, поскольку маржа реализации на внутреннем рынке уже сейчас близка к нулю или отрицательна.

Минфин отложил корректировку демпфирующего механизма вопреки требованиям нефтекомпаний, следует из законопроекта об основных направлениях налоговой политики в 2021–2023 году.

По предложению министерства, индикативные цены внутреннего рынка для бензина и дизтоплива для расчета демпфера вырастут лишь с 2024 года на 1% «по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках».

Предложение о корректировке демпфера обсуждалось на совещании у вица-премьера Александра Новака 28 января, но еще тогда Минфин не пошел на уступки отрасли. Нефтекомпании добивались корректировки механизма для улучшения рентабельности поставок на внутренний рынок. В январе оптовые цены на топливо в РФ серьезно выросли на фоне увеличения цен на нефть и роста привлекательности экспорта, а также увеличения акцизов.

Как сообщал “Ъ” 28 января, нефтекомпании предлагали скорректировать демпфирующий механизм, чтобы не допустить дальнейшего роста оптовых цен. Демпфер построен на разнице между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой. Если разница положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет компенсирует нефтекомпаниям примерно половину их потерь, чтобы НПЗ не так сильно повышали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет.

Нефтекомпании не устраивало то, что индикативная внутренняя цена никак не связана с тем, что на практике происходит на рынке. Так, с 2021 года эта цена была проиндексирована на 5%, до 56,3 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно, а розничная стоимость топлива в РФ в 2020 году выросла примерно на 2%.

Поэтому нефтяники предлагали проиндексировать внутреннюю цену на 3 п. п. меньше, что могло означать для бюджета потерю около 70 млрд руб. в 2021 году.

Нефтекомпании объясняли свое предложение тем, что маржинальность большей части НПЗ сейчас минимальна, что побуждает их снижать загрузку. По мнению источника “Ъ” в нефтяной отрасли, отсрочка донастройки демпфера, «очевидно правильного решения», в лучшем случае приведет к стагнации топливно-заправочного бизнеса в период до 2024 года, поскольку маржа реализации на внутреннем рынке уже сейчас близка к нулю или отрицательна.

В худшем сценарии развития событий, особенно если продолжится дальнейший рост цен на нефть на фоне слабого курса рубля, действующая формула демпфера приведет к тому, что рентабельность АЗС станет долгосрочно отрицательной, отмечает он, а это уже может сказаться на надежности топливообеспечения внутри страны. В этом случае, по его мнению, снова потребуются меры срочного государственного вмешательства для разрешения топливного кризиса, как это уже происходило в 2018 году.

Дмитрий Козлов