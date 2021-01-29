НПЗ загрузят по полной

Нефтекомпании на совещании в правительстве не смогли добиться дополнительных экономических стимулов для наращивания производства топлива. По данным “Ъ”, на совещании у вице-премьера Александра Новака 28 января Минфин не согласился пойти на корректировку демпфера. В итоге нефтекомпаниям было по традиции рекомендовано дополнительно увеличить загрузку НПЗ, даже если это приносит им убытки. По мнению аналитиков, позднее правительству все равно придется рассмотреть изменение демпфера.

По данным “Ъ”, Минфин не пошел на уступки нефтекомпаниям по корректировке демпфера, которой они добивались для улучшения рентабельности поставок топлива на внутренний рынок, рассказали источники “Ъ” в отрасли. Вопрос обсуждался 28 января на совещании у курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. На нем присутствовали представители нефтекомпаний (в основном на уровне заместителей руководителя), Минэнерго, Минфина и ФАС.

В январе оптовые цены на топливо в РФ серьезно выросли на фоне увеличения цен на нефть и роста привлекательности экспорта. Как писал “Ъ” 28 января, нефтекомпании предлагали скорректировать демпфирующий механизм, чтобы не допустить дальнейшего роста оптовых цен. Демпфер построен на разнице между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой. Если разница положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет компенсирует нефтекомпаниям примерно половину их потерь, чтобы НПЗ не так сильно повышали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет.

Нефтекомпании не устраивало то, что индикативная внутренняя цена никак не связана с тем, что на практике происходит на рынке. Так, с 2021 года эта цена была проиндексирована на 5%, до 56,3 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно, а розничная стоимость топлива в РФ в 2020 году выросла примерно на 2% (см. “Ъ” от 28 января). Поэтому нефтяники предлагали проиндексировать внутреннюю цену на 3 п. п. меньше, что могло означать для бюджета потерю около 70 млрд руб. в 2021 году. Нефтекомпании объясняли свое предложение тем, что маржинальность большей части НПЗ сейчас минимальна, что побуждает их снижать загрузку.

Однако, как рассказывают собеседники “Ъ”, Минфин на совещании вновь выступил против изменений с учетом уже одобренного трехлетнего бюджета, а также из-за того, что в феврале, в отличие от января, НПЗ будут получать субсидии из бюджета по демпферу. «Демпферный механизм в целом отвечает тем задачам, для которых он создавался. Сейчас демпфер нейтрален (в текущем моменте времени), и поэтому сейчас другие факторы влияют на оптовый рынок в гораздо большей степени»,— заявил по итогам совещания замглавы Минэнерго Павел Сорокин (цитата по Reuters).

При этом нефтекомпаниям были даны рекомендации по наращиванию производства топлива, с тем чтобы к маю накопить 1,6–1,7 млн тонн запасов бензина и дизтоплива. Прежняя рекомендация Минэнерго составляла 1,8 млн тонн. В январе запасы опустились до минимума за несколько лет в 1,2 млн тонн, что ниже уровня запасов на конец января 2020 года почти на 400 тыс. тонн. По словам господина Сорокина, нефтяники согласились принять рекомендации, «потому что здесь есть некая социально ориентированная позиция, то есть это означает, что полностью рынок должен быть снабжен».

Россия в феврале—марте может увеличить добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, что позволит увеличить поставки на НПЗ, считает Сергей Ежов из Vygon Consulting. Он отмечает, что основные проблемы возникают по автобензину: сейчас компании продают его внутри страны значительно ниже нетбэка, а если цена на внутреннем рынке вырастет до паритетного уровня, то в минусе окажется розница, ведь рост цен на АЗС ограничен. Эксперт подчеркивает, что сейчас условная цена в порту Северо-Запада РФ, от которой рассчитывается демпфер, установлена на уровне 42 руб. за литр, что на 1,5–2 руб. ниже цен АЗС. Эта разница недостаточна для покрытия расходов в оптовом звене и на АЗС. Если же нефтяные компании будут продавать бензин в оптовом звене дешевле 42 руб. за литр, добавляет господин Ежов, то сами понесут убытки. Поэтому, считает он, так или иначе вопрос о корректировке демпфера будет регулярно вставать.

Дмитрий Козлов