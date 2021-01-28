Нефти переписывают формулу

Нефтекомпании на совещании 28 января попросят правительство увеличить компенсации из бюджета в рамках демпфирующего механизма, чтобы сдержать рост оптовых цен на топливо. Компании предлагают уменьшить индексацию индикативной цены в формуле демпфера, от которой напрямую зависит величина субсидии для НПЗ, это поможет им сократить убытки заводов и увеличить их загрузку. Минфин, для которого такие изменения грозят потерей 70 млрд руб. в год, выступает против корректировок.

Нефтекомпании на совещании у вице-премьера Александра Новака 28 января поднимут вопрос о корректировке демпфирующего механизма, который призван сдерживать колебания оптовых цен на топливо в России. Это первое совещание для господина Новака в должности вице-премьера по столь острой для нефтяной отрасли теме. В начале 2021 года ситуация на топливном рынке осложнилась — цены на нефть выросли, а курс рубля остался слабым, что способствовало существенному росту оптовых цен и может угрожать планам правительства удержать рост розничных цен в пределах инфляции.

Демпферный механизм был придуман в период резкого повышения цен на топливо в 2018 году, а введен в 2019 году. Он устроен на разнице между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой, размер которой закреплен в законодательстве и ежегодно индексируется на 5%. Если эта разница положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет компенсирует нефтекомпаниям примерно половину разницы, чтобы НПЗ не так сильно повышали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет.

Нефтекомпании не устраивает то, что условная внутренняя цена никак не связана с тем, что на практике происходит на рынке. Так, с 2021 года эта цена была проиндексирована на 5%, до 56,3 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно. При этом розничная стоимость топлива в России в 2020 году выросла примерно на 2%. «Если в рознице цена выросла на 1,5–2%, то индексация оптовой цены тоже должна быть 2%»,— пояснял 27 января журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Ситуация усугубляется тем, что из-за низкого спроса на топливо из-за последствий пандемии НПЗ во всем мире сталкиваются со снижением маржинальности.

Собеседники “Ъ” в российских нефтекомпаниях жалуются, что для заводов в Центральной России маржинальность сейчас близка к нулю: при этом их невыгодно загружать, поскольку экспорт дизтоплива стал малорентабельным. Если правительство будет настаивать на росте загрузки для сдерживания оптовых цен на топливо, нефтяники будут нести убытки. Если же цены в оптовом звене не сдерживать, это приведет к убыткам независимых АЗС, которые рано или поздно все равно вынуждены будут повысить цены. По мнению источников “Ъ”, логично было бы увеличить цены на заправках на 1,5 руб. на литр, что решило бы проблему, однако, опасаясь социальной напряженности, регуляторы на это не пойдут. В ФАС и Минэнерго отказались от комментариев.

Розничные цены на автобензин АИ-92 в среднем по России выросли в 2020 году на 2,4%, цены на дизельное топливо — на 1,9%, отмечает Сергей Ежов из Vygon Consulting. Однако условные цены для расчета демпфера были проиндексированы с 1 января 2021 года на 5%, что приведет к дополнительным потерям нефтяных компаний в размере 67–69 млрд руб. в зависимости от спроса на нефтепродукты в 2021 году. В 2020 году выплаты по демпферу составили 400 млрд руб., напомнил он, корректировка параметров индексации до уровня фактических темпов роста розничных цен восстановит статус-кво.

Меньшая индексация индикативной цены в демпфере — на 2%, а не на 5% — означает, что эти 65–70 млрд руб. в год должен будет заплатить бюджет. Однако Минфин выступает против этого. «Все признают, что демпфер — это эффективный механизм, который позволяет держать цены на топливо на стабильном уровне и избегать скачков,— заявили “Ъ” в Минфине.— Текущее снижение рентабельности НПЗ затронуло компании во всем мире — это результат пандемии, ценовой конъюнктуры на мировых рынках и крек-спредов на нефтепродукты, а не последствия введения демпфера». По мнению Минфина, бюджет не может себе позволить каждый раз вносить временные корректировки в демпфер в зависимости от ситуативной конъюнктуры цен на мировых рынках: «В противном случае придется искать другие источники для компенсации этих выпадающих доходов для поддержки нефтяных компаний». Традиционно Минфин прибегал в таких случаях к повышению НДПИ на нефть.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков