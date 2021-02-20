Джо Байден влился в коллектив

Лидеры семи ведущих держав Запада провели в онлайн-формате первую с апреля 2020 года встречу, ставшую отправной точкой нового взаимодействия США и их союзников после прихода к власти администрации Джо Байдена. Переживающая непростые времена «группа семи» пытается вернуть утраченное лидерство в решении мировых проблем. Саммит показал: после правления Дональда Трампа США и их союзники возвращаются к коллективным действиям, которые должны начаться с их совместной борьбы с пандемией. Примечательно и то, что, сосредоточив основное внимание на Китае, страны G7 перестали называть проблемой номер один исключенную из своих рядов Россию, отношения с которой после украинского кризиса 2014 года были для них главным раздражителем.

Вечер пятницы стал первым дипломатическим марафоном для нового президента США Джо Байдена, которому предстояло вначале провести переговоры с лидерами G7 из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии в режиме видеоконференции, а сразу после этого выступить в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности.

Учитывая, что эти два события накладывались друг на друга и стали для евроатлантического сообщества первой сверкой часов после прошлогодних президентских выборов в США, новая администрация в Белом доме сразу обозначила сквозные темы.

Как пояснил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель американской администрации, главная задача Джо Байдена — продемонстрировать союзникам и партнерам США, что прежний лозунг «Америка прежде всего», вызывавший многочисленные конфузы, недоразумения и растущее взаимное отчуждение в период правления Дональда Трампа, остался в прошлом.

Новый глава Белого дома понимает американское лидерство не как «одиночное плавание», а как многостороннее партнерство, предполагающее соблюдение общих правил игры.

Первоочередными шагами, призванными внушить всем, что в Белый дом пришел президент, позиционирующий себя антиподом Дональда Трампа, стали обещание Джо Байдена выделить $4 млрд на глобальную борьбу с COVID-19, его решение вернуть США в Парижское соглашение по климату, из которого вышел его предшественник, и готовность реализовать стимулирующие меры по поддержке как американской, так и мировой экономики почти на $2 трлн.

«Президент Байден использует оба выступления для того, чтобы обосновать необходимость для главных рыночных экономик работать вместе над общими вызовами и над сферами, представляющими взаимный интерес, в том числе над борьбой с коронавирусом, климатическими изменениями и противодействием поведению России и Китая»,— процитировало издание The Hill неназванного представителя американской администрации.

Хотя Китай и Россия в очередной раз оказались в одной связке как «две автократии», противостоящие «мировым демократиям», в заявлениях американских официальных лиц по частоте упоминаний Китай все же обходит Россию. В отличие от 2014 года, когда в связи с украинским кризисом Россия была исключена из клуба мировых демократий и стала восприниматься ими как главный вызов современному миропорядку, на сей раз главным вызовом считается обладающая гораздо большим экономическим потенциалом КНР. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заранее пообещала, что, среди прочего, на саммите «будет рассматриваться важность обновления мировых правил для противодействия экономическим вызовам, в частности исходящим от Китая».

Помимо Джо Байдена вторым ключевым оппонентом принципа односторонних действий, который исповедовал Дональд Трамп, стал председательствующий на виртуальной встрече британский премьер Борис Джонсон. Не упоминая господина Трампа и других сторонников принципа национального эгоизма, господин Джонсон предупредил западных коллег, что «ставить своих граждан на первое место не следует» и необходимо работать над «единым ответом» на пандемию COVID-19.

Сделав главный упор на коронавирус, Борис Джонсон призвал мировых лидеров работать сообща над глобальным подходом к пандемии. «Наука наконец одерживает верх над COVID, что замечательно и что давно нужно было сделать. Но нет смысла вакцинировать наши собственные народы, мы должны гарантировать, что весь мир будет привит, потому что это глобальная пандемия и бесполезно, когда одна страна находится впереди другой, мы должны двигаться вместе»,— отметил он.

В заявлении по итогам саммита отмечается: страны G7 полны решимости сообща бороться с пандемией коронавируса и готовиться к разрешению будущих глобальных кризисов в сфере здравоохранения.

«Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A), его механизма COVAX, а также справедливого доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике, что отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального общественного блага»,— говорится в сообщении. Там же упоминается о намерении проводить политику, соответствующую принципам Парижского соглашения, развивать цифровую экономику, активно взаимодействовать с другими игроками на международной арене (включая G20 и КНР), поддерживать «наиболее уязвимые страны». «Опираясь на нашу силу и демократические ценности, открытые экономики и общества, мы будем совместно, а также с привлечением других сторон пытаться сделать 2021 год переломным для мультилатерализма и добиваться восстановления, которое обеспечило бы здоровье и процветание людей и всей нашей планеты»,— говорится в итоговом заявлении.

Комментируя прошедший под председательством Лондона виртуальный саммит G7, опрошенные “Ъ” российские эксперты обращают внимание на то, что реализовать задачу вернуть утраченное «группой семи» лидерство в решении мировых проблем, несмотря на призывы к консолидации, будет непросто. «Сам статус "семерки" двусмыслен. Она объединяет около половины мировой экономики и одну десятую населения мира. Но в таком составе сложно вырабатывать решения, которые подойдут всем. В момент своего возникновения "семерка" была объединением западных стран в противостоянии прежде всего с социалистическим блоком. Сегодня же G7 остается клубом для "своих". Это уже не объединение мировых лидеров, защищающих ценности западной цивилизации, а клуб политиков, озабоченных сохранением своего экономического и политического пространства. Для решения глобальных проблем есть куда более адекватная форма дискуссии между лидерами ведущих стран мира — "группа двадцати"»,— заявил “Ъ” председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По словам эксперта, на общий ход дискуссии наложило свой отпечаток то, что этот саммит G7 был дебютом для президента Байдена, и поэтому лидеры «семерки» были осторожны и не хотели чего-либо слишком раскалывающего и конфронтационного, сосредоточившись на относительно общих вопросах — коронавирус, вакцинация, оздоровление экономики.

«Руководителям G7 необходимо как можно скорее наладить новое взаимопонимание после произошедшей смены власти в США, разрешить общие противоречия, что они и пытались продемонстрировать»,— резюмировал господин Быстрицкий.

«Что касается обсуждения ключевых проблем ведущими державами мира, то сейчас более приспособленным для этого форматом выглядит "двадцатка"»,— согласился в разговоре с “Ъ” зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. По словам эксперта, возвращение к коллективным правилам игры может дать гораздо большие практические результаты в случае использования механизмов G20 и Совета безопасности ООН, кроме того, остается в силе предложение РФ о проведении встречи «большой пятерки» постоянных членов Совбеза. «Такая встреча и должна стать платформой для восстановления коллективной дипломатии»,— отметил господин Бакланов.

Сергей Строкань, Павел Тарасенко