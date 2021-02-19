В Грузии россиянин получил четыре года тюрьмы за преследование журналиста

Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России за слежку за грузинским журналистом Георгием Габунией, который ранее неоднократно публично оскорблял президента РФ Владимира Путина. Гендиректор грузинского телеканала «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявлял, что осужденный россиянин собирался убить господина Габунию.

«Гражданин Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Грузии и со 2 октября 2016 года по 11 марта 2020 года использовал поддельный паспорт, выданный на имя В. Б. (Васарбек Боков.— “Ъ”),— говорится на сайте Генпрокуратуры Грузии.— Было установлено, что в период с 11 февраля 2020 г. по 13 июня 2020 г. М. Г. (инициалы настоящего, по данным Генпрокуратуры Грузии, имени россиянина.— “Ъ”) систематически незаконно следил за журналистом ГГ (Георгием Габунией.— “Ъ”) и собирал личную информацию о нем».

Тбилисский городской суд признал россиянина виновным по статьям «Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «Незаконное пересечение государственной границы Грузии», «Преследование» и «Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные».

Ника Гварамия называл возможным заказчиком покушения на грузинского журналиста главу Чечни Рамзана Кадырова. Господин Кадыров отрицал это, заверяя, что, если он действительно дает поручения, они исполняются.

В 2019 году Георгий Габуния, в то время журналист грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2», начал программу с того, что по-русски оскорбил Владимира Путина, его родителей и пожелал им вместе «гореть в аду». Журналиста уволили. В 2020 году, работая на телеканале «Мтавари Архи», Георгий Габуния снова попытался оскорбить российского президента.

Подробнее о версии с покушением — в материале “Ъ” «Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника».