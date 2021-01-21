Иран поспешил похоронить Дональда Трампа

Власти Ирана оказались среди тех, кто буквально отсчитывал секунды до окончания президентского правления Дональда Трампа. Напоследок Тегеран внес его в свой санкционный список вместе практически со всей уходящей американской администрацией, а также, пользуясь переходным периодом в Вашингтоне, продемонстрировал силу своего оружия, успев провести на этой неделе уже четвертые с начала года учения. В то же время команда нового президента США Джо Байдена еще до инаугурации изложила свое видение взаимоотношений с Ираном. В Тегеране к диалогу готовы, но иллюзий не питают.

«Политическая карьера тирана Трампа и его зловещее правление закончились сегодня, а его политика "максимального давления" на Иран полностью провалилась. Трамп мертв, но ядерная сделка все еще жива»,— заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани в ходе заседания правительства. Он также добавил, что сейчас мяч на стороне США и, если Вашингтон вернется к «ядерной сделке» с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий; СВПД), подписанной в 2015 году пятью постоянными членами СБ ООН и Германией, иранцы «также полностью выполнят свои обязательства».

Напомним, что после выхода США из «сделки» в 2018 году и возвращения американских санкций в отношении Тегерана иранцы также отказались от части своих обязательств по СВПД. А в декабре парламент Ирана принял законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана и в течение двух месяцев отказаться от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ.

«Сегодня мы ожидаем, что новая администрация США вернется к верховенству закона и возьмет на себя обязательства, и, если сможет, в ближайшие четыре года удалит все черные пятна предыдущих четырех лет»,— подчеркнул президент Роухани.

Накануне, за день до официальной инаугурации Джо Байдена, Тегеран внес в свой санкционный список всех основных игроков уходящей американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Иранские санкции коснулись госсекретаря Майкла Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, и. о. главы Пентагона Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главы ЦРУ Джины Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса и главу управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, все эти люди виновны в глазах Тегерана по целому ряду пунктов, в том числе в организации убийства год назад командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции и его соратников, а также в «поддержке террористический действий в отношении Ирана, финансировании, вооружении и обучении террористических группировок, поддержке Израиля в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и введении незаконных и односторонних санкций в отношении Ирана».

В отличие от американских санкций в отношении Ирана у действий Тегерана практических последствий не будет, тем более что иметь дело с внесенными в черный список иранцам не придется, по крайней мере в ближайшие четыре года. Тем не менее они не отказали себе в удовольствии проститься с администрацией Трампа, доставившей им столько проблем: от выхода из СВПД и последовавших за этим санкций, последние из которых были введены в конце прошлой недели, до создания антииранского фронта среди соседних стран и противодействия политике Ирана в регионе, прежде всего в Ираке, Сирии и Ливане. Среди последних обвинений в адрес «террористического правительства Трампа» — создание препятствий в своевременной вакцинации в Иране, а также блокировка финансовых каналов, в результате чего иранцы не смогли вовремя оплатить свой взнос в ООН и лишились права голоса в Генеральной ассамблее из-за долга в $16 млн.

Как будут складываться отношения Тегерана с новой администрацией — один из самых интригующих вопросов внешнеполитической повестки команды Байдена.

Во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая в комитете по иностранным делам Сената, отметил, что решение о возвращении Вашингтона в «ядерную сделку» не будет быстрым.

Судя по его словам, новая администрация США учла позицию американских союзников на Ближнем Востоке — арабских стран Персидского залива, а также Израиля. Теперь речь идет не просто о том, что США вернутся в СВПД, а о расширении «ядерной сделки». «Если Иран вернется к выполнению СВПД, то США тоже это сделают. Но мы будем использовать это как платформу для того, чтобы вместе с нашими союзниками и партнерами добиваться долгосрочного и более эффективного соглашения, которое будет охватывать другие вопросы, включая ракетную программу и дестабилизирующие действия Ирана в регионе»,— сказал Энтони Блинкен. В том же духе высказались и другие члены команды Байдена — кандидаты на пост директора национальной разведки США Эврил Хейнс и министра обороны Ллойд Остин. Тем не менее эксперты считают диалог между Вашингтоном и Тегераном возможным.

«В команде Байдена собралось сразу несколько человек, которые работали по иранскому досье при (44-м президенте США.— “Ъ”) Бараке Обаме. Это опытные переговорщики и дипломаты. Возвращение в сделку будет магистральной повесткой на Ближнем Востоке для Байдена, по крайней мере вначале, хотя потенциальные противоречия между Ираном и США уже видны»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков.

В среду в Вашингтоне заговорили о том, что спецпосланником Джо Байдена по Ирану будет глава международной кризисной группы (International Crisis Group) Роберт Малли, занимавший при Бараке Обаме пост помощника президента по Ближнему Востоку и советника по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка). «Идеальный выбор для восстановления и развития»,— написала об этом в своем Twitter директор программ по Ирану в Атлантическом совете Барбара Славин.

В то же время Тегеран продолжает выступать против изменений параметров «ядерной сделки». Кроме того, за последние дни иранцы не раз подчеркнули, что их главное условие выполнения обязательств по СВПД — отмена санкций в отношении Ирана, без этого «ядерная сделка» иранцам не нужна.

«Присутствие США в ядерной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану»,— отметил на днях глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Кроме того, Иран настаивает на выплате компенсации за ущерб, причиненный ограничительными мерами, и отмене механизма восстановления санкций, который был в СВПД.

Пока же, пользуясь тем, что США были заняты проблемами передачи власти, Иран счел нелишним продемонстрировать силу своего оружия. На этой неделе на юго-востоке страны начались уже четвертые учения с начала года. В этот раз в них приняли участие пехотные и воздушно-десантные части, силы специального назначения и быстрого реагирования, а также ВВС. Цель учений — оценка наступательной способности подразделений. До этого иранцы проверили свои беспилотники и ракетный потенциал, а также провели маневры военно-морских сил в Оманском заливе, в ходе которых несколько ракет взорвались в 160 км от американского авианосца Nimitz. США оставили это без традиционного громкого ответа. Тем не менее в конце прошлой недели два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели уже второй в этом году полет в районе Ближнего Востока «для демонстрации потенциала сдерживания». «Это ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам»,— отметил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи.

Марианна Беленькая