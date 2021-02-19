Блокчейну добавят «прозрачности»

Росфинмониторинг придумал, как определять подозрительных владельцев криптовалют. Для этого служба разработала специальный сервис, который сможет отслеживать преступные криптотранзакции. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Система получила название «Прозрачный блокчейн». С помощью анализа операций правоохранители смогут даже определить конечного получателя средств.

И по словам Юрия Чиханчина, благодаря этой системе уже появились первые уголовные дела: «Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и главным институтом Академии наук разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции.

Это даст нам возможность отслеживать процедуру, и самое главное мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где осуществляются преступления. Уже есть уголовные дела. Мы очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом из Финляндии, финансовой разведки Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии и Мальты. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает его завершить в этом году. “Прозрачный блокчейн” — это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой. Ведь на данный момент биткойн недосягаем, что дает возможность спрятать истинного бенифициара. Система же позволит нам его раскрыть».

Как будет работать этот сервис? И сможет ли Росфинмониторинг действительно определять конечных владельцев криптовалюты? Замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев отмечает, что для этого службе и правоохранителям нужно как минимум знать за кем следить. Впрочем, даже если какие-то операции и можно будет отнести к подозрительным, все равно вычислить бенефициара практически невозможно. «Выявить конкретного человека только с помощью анализатора блокчейна достаточно проблематично. Естественно, если мы говорим о ситуации, когда мы, например, знаем кошельки каких-то нехороших людей, то есть у нас есть отправная точка, то в принципе, да, можно понять, как в эти кошельки поступали деньги, либо кому они переводились.

Но вам в любом случае надо знать, чьи это кошельки, потому что если зацепок и оперативной информации нет в принципе, то никакой мониторинг не поможет.

Естественно, можно было бы технически чуть-чуть расширить эту историю, то каким-то образом, например, по трафику анализировать конкретных людей — какие реквизиты для доступа они вводят, но это работает в том случае, если сайт не защищен, либо есть какой-то вирус. Если же мы говорим глобально, то пока не очень понятно, за счет чего все будет обеспечиваться. Масштабный мониторинг за всеми осуществить не получится»,— говорит Ковалев.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении закон о налогообложении цифровых валют. Доходы от любых операций с ними будут облагаться налогом на прибыль либо НДФЛ. При операциях, превышающих 600 тыс. руб. в год, владельцам криптовалют придется декларировать свои активы. А штраф за уклонение или неуплату налогов может составить 40% от скрытой суммы. Однако сервис от Росфинмониторинга на данном этапе не поможет даже найти уклонистов, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям фонда DTI Александр Бутманов. Зато разработка этой системы требует колоссальных вложений.

«На рынке ходит много сообщений — мол, дорогие ученые, если у вас есть хорошие технологии, которые помогут нам решить такую-то индустриальную задачу, пожалуйста, государство вас ждет, помогите нам и так далее. Здесь существует очень много нюансов, но не значит, что решением проблемы не надо заниматься.

Текущая задача сложна и интеллектуально, и инфраструктурно — это в любом случае миллиарды, если не десятки миллиардов рублей налогоплательщиков.

На данный момент применять эту систему невозможно. Это могут быть оперативные наводки, что есть транзакция А, транзакция Б, IP-адрес, IMEI телефона, который принадлежит такому-то человеку, давайте придумаем какой-то способ, чтобы его проверить. В легальном правовом поле на данный момент это нереализуемо — нет ни законодательной, ни доказательной базы»,— отмечает Бутманов.

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Во сколько именно обойдется «Прозрачный блокчейн», точно неизвестно. Но в 2018 году Росфинмониторинг разместил на сайте госзакупок контракт на выполнение работ по развитию Единой информационной системы. В документе в том числе упоминалось создание сервиса по поиску и анализу криптотранзакций. Общая цена контракта составляла тогда 195,5 млн руб. Как отметил 19 февраля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин проект «Прозрачный блокчейн» должен заработать в этом году.

Владислав Викторов, Глеб Силко