СНБО Украины ввел санкции против Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также еще семи физических лиц и 19 юридических лиц. Трансляция брифинга СНБО велась в Facebook совета.

Санкции вводятся на три года по делу о финансировании терроризма, объявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. «Санкции накладываются на все имущество, которое есть у господина Медведчука»,— сказал он (перевод «Интерфакса»). Ограничения также были введены на пять самолетов, которые осуществляли перелеты по маршруту Киев—Москва, а также на обслуживающие их компании.

Чем известен Виктор Медведчук Читать далее

Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина. В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в финансировании политика Россией. Кремль отрицал причастность к финансированию. Отметим, что в октябре 2020 года, после встречи господина Медведчука с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Россия разрешила поставки оборудования и продукции трех компаний с Украины — компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

В феврале господин Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете вещания каналов «112 Украина», ZiK и NewsOne, показавших фрагмент встречи господина Медведчука с российским президентом. В ответ «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Украины.

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