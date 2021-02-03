Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов. Из-за этого прекращено вещание «112.Украина», NewsOne и ZIK.

Из 19 членов СНБО 17 проголосовали за введение санкций на пять лет, один воздержался, один находится в командировке, говорится в сообщении пресс-службы президента. Господин Зеленский подписал соответствующий указ. Санкции предполагают аннулирование лицензий и других разрешений, «запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм». Активы телеканалов будут заблокированы, выводить капиталы за пределы страны запрещено. Господину Козаку запрещено распоряжаться своим имуществом, проводить торговые операции и вводится ряд других ограничений.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции актом «узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии». Сами телеканалы назвали решение президента — уничтожением трех оппозиционных телеканалов. «Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах"»,— говорится в заявлении телеканалов.