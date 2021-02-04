Свободу политотключенным

Украина в среду проснулась без трех оппозиционных телеканалов. Указ о введении против них санкций накануне подписал президент страны Владимир Зеленский, пояснив, что это делается в рамках борьбы с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором», то есть Россией. Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ», а члены фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что инициируют процедуру импичмента президента. США решение господина Зеленского поддержали, а российские власти — раскритиковали.

Три популярных украинских телеканала — «112 Украина», ZiK и NewsOne — в ночь на среду прекратили эфирное вещание. Запрет на трансляцию был введен указом Владимира Зеленского, который подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о персональных санкциях против депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака — владельца медиахолдинга «Новости», в который и входят эти три телеканала. Теперь программы «112 Украина», ZiK и NewsOne можно смотреть только в YouTube. Но в среду стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено просить видеохостинг закрыть страницы телеканалов.

Для Тараса Козака запрет на вещание стал сюрпризом. По его словам, о решении украинского лидера он узнал из новостей. «Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний»,— цитирует парламентария издание «Страна.ua». Он добавил, что считает запрет на вещание «наступлением на правду» и «очередным актом цензуры».

В совместном заявлении три канала также отметили, что расценивают меры СНБО и президента Зеленского как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Владимир Зеленский же заверил: «Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает усилия Украины на пути к ЕС и евроатлантической интеграции». Об этом он написал в Twitter, причем по-английски. Принятие таких мер, по словам президента, стало трудным решением.

Указ президента на Украине стал новостью дня. Решение прокомментировали журналистам многие украинские политики. Единства позиции среди них не было. Так, спикер Верховной рады, депутат от президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что при голосовании членов СНБО воздержался. «Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам — это плохо. Несмотря на то, чьи они»,— передает его слова издание «Бабель».

Неоднозначную оценку решению дали и в оппозиционной партии «Европейская солидарность». «Эти каналы стали откровенным оружием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя все доступные для этого инструменты»,— написал в Facebook экс-президент страны, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. При этом он указал, что его команда в 2018 году уже инициировала аналогичное постановление, но решение в итоге не было принято.

Бывший президент напомнил, что в республике запрещены санкции против физических и юридических лиц, если они не причастны к финансированию терроризма. По словам господина Порошенко, он следовал «нормам права».

Депутат также выразил опасение, что команда Владимира Зеленского может оказать давление и на украинские патриотические телеканалы. Отметим, что экс-президенту принадлежит «5 канал», а телеканал «Прямой» связывают с его именем.

В ОПЗЖ решение президента было, естественно, принято в штыки. Депутаты партии пришли утром в Верховную раду едва ли не раньше всех и сразу заблокировали трибуну. Выступая в окружении главы политсовета партии Виктора Медведчука и других соратников, сопредседатель фракции Вадим Рабинович произнес яркую речь, вызвавшую улыбку у многих депутатов.

«Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый,— заявил господин Рабинович, имея в виду цвет партии "Слуга народа".— Но как наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, так и мы сделаем то же самое. No pasaran, фашизм не пройдет».

При этом Вадим Рабинович объявил, что ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента президента Зеленского, который, по его словам, «надругался над избирателями и над страной». «Увидев свой ничтожный рейтинг и рост поддержки нашей политической партии, сегодня вы ударили в сердце демократии — в свободу слова»,— сказал он, обращаясь к президенту. В конце своего выступления депутат пропел «Вставай, страна огромная...» — первую строку советской песни «Священная война».

По закону об импичменте президента Украины, принятом в сентябре 2019 года, Верховная рада полномочна лишить главу государства его поста лишь в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены. Чтобы инициировать процедуру, необходимо собрать подписи как минимум 226 депутатов. Затем должна быть создана временная комиссия, которая подготовит доказательства совершения преступления президентом. Ее выводы также должны быть рассмотрены в Конституционном и Верховном судах Украины. Окончательное решение будет принято, если за него проголосуют три четверти от состава парламента. В Верховной раде 9-го созыва ОПЗЖ принадлежит всего 44 мандата из 450 возможных.

Таким образом, инициатива господина Рабиновича обречена на провал. Между тем его слова о росте рейтингов ОПЗЖ подтверждаются социологами — сейчас эта партия пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, то за нее проголосовали бы 24,1% респондентов. Партию «Слуга народа» поддерживают 18,2% (20,9% — в декабре), а «Европейскую солидарность» — 15,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце января.

Виктор Медведчук уже объявил, что помимо импичмента будет добиваться и обжалования решения властей «в Европейском суде и во многих других судах». В России эту позицию ожидаемо поддержали.

«На саму ситуацию, разумеется, должны незамедлительно отреагировать соответствующие международные институты — по линии ОБСЕ и Совета Европы в первую очередь, но не в последнюю — и по линии Евросоюза с НАТО»,— заявил «РИА Новости» глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. С этим согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заверив: запрет на работу телеканалов «не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

Тем временем американское посольство на Украине инициативу Киева одобрило. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

Марина Коваленко