Цена биткойна впервые превысила $53 тыс.

Цена биткойна преодолела отметку $53 тыс. и вновь установила исторический рекорд, свидетельствуют данные портала CoinDesk. По его сведениям, биткойн на биржах на 18:03 мск в среднем стоил $53,09 тыс.

Оценочная капитализация биткойна превысила к $1 трлн. Отметим, что, в отличие от капитализации компаний на основе биржевых цен акций, оценочная капитализация криптовалюты включает в себя и средства, не выпущенные на торги.

Биткойн начал активно расти в декабре 2020 года. Ранее сегодня основатель Tesla Илон Маск заявил, что считает биткойн «чуть менее глупой формой ликвидности», чем наличные средства. По его словам, решение Tesla вложить в цифровую валюту $1,5 млрд носило риски, приемлемые для компании из рейтинга S&P 500.

В феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».