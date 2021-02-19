«Газпром» предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов

Холода привели к истощению запасов газа в подземных хранилищах в Европе, сообщает «Газпром». Из европейских ПХГ отобрано 55,5 млрд куб. м газа, добавили в компании. Это 27,6% больше, чем за всю зиму 2020 года. «Газпром» видит в этом перспективы спроса на российский газ.

«Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%»,— сообщила компания (цитата по «Прайму»).

«Газпром» видит в этом перспективы хорошего спроса на собственный газ. «Уже сейчас, в разгар отопительного сезона, из "подземок" Европы отобрано на 27,6% больше газа, чем за всю прошлую зиму. Это — хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в 2021 году»,— отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2021 года вырос на 36,5%, до 27,5 млрд куб. м газа, сообщает компания. Среди крупных потребителей больше всего увеличила закупки Италия, поставки газа туда выросли на 112,7%.

До этого сообщалось, что «Газпром» не увеличивает физические поставки газа на экспорт, несмотря на необычно холодную погоду в Европе. Поставки газа по ужгородскому коридору через Украину в Словакию остаются стабильными на уровне 67 млн куб. м в сутки, а общие поставки через Украину укладываются в оплаченную «Газпромом» квоту в 124 млн куб. м в сутки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «СПГ возвращается в Европу».