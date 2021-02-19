Песков рассказал, почему Путин до сих пор не генерал

Президент России Владимир Путин скорее всего «многоркатно» заслужил звание генерала, но для него это не является приоритетом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас, по словам господина Пескова, президент находится в звании полковника. Сам представитель Кремля имеет звание старший лейтенант.

«Наверняка, президент это звание заслужил многократно, но это не является для него приоритетом. Работает он президентом, и очень много дел у него. Он же не является кадровым офицером, он сосредотачивается на других вопросах. По-моему, он полковник в запасе»,— ответил господин Песков в ходе конф-колла на вопрос журналистов, почему Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал.

Журналисты уточнили, какое звание у самого Дмитрия Пескова. «У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант»,— ответил он.

Накануне господин Путин присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств в преддверии Дня защитника Отечества. Генеральские звания получили 26 человек.