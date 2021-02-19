Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств

Президент Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств в преддверии Дня защитника Отечества. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС России в Сирии Сергею Кузовлеву, звания вице-адмиралов — руководителю департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Вернигоре и командующему Каспийской флотилией Сергею Пинчуку.

Замминистра МВД Виталий Шулика получил специальное звание генерал-полковника полиции, а заместитель руководителя главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов — высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Также звания присвоены ряду сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС.