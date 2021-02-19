Подозреваемый в мошенничестве вице-мэр Воронежа отправлен под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа заключил под домашний арест заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе суда.

О домашнем аресте для чиновника ходатайствовало следствие. Эта мера пресечения избрана для Юрия Бавыкина до 16 апреля. Кроме того под домашний арест по ходатайству СКР отправлена замглавы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию и члена политсовета местного отделения «Единой России» Светлана Васькова.

В основу уголовного дела легли обстоятельства избирательной кампании на прошлогодних выборах в гордуму Воронежа. По версии следствия, не позднее 20 августа Светлана Васькова сообщила кандидату в депутаты Сергею Кудрявцеву согласованную с на тот момент главой управы Юрием Бавыкиным информацию о возможности за 400 тыс. руб. обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. Как полагают в СКР, деньги чиновники получили и распорядились ими по своему усмотрению. В пресс-службе суда уточнили, что подозреваемые признали вину.

Сергей Кудрявцев в конце 2020 года сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. В январе ему удалось выйти из СИЗО под домашний арест, что могло стать результатом его сотрудничества со следствием.

В мэрии Воронежа “Ъ-Черноземье” пояснили, что должностные обязанности Юрия Бавыкина будут временно возложены на первого заместителя по городскому хозяйству: «Иных решений в настоящее время не принято».

Подробнее об уголовном деле Юрия Бавыкина читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Вице-мэр выстроит свою защиту».

Сергей Толмачев