Вице-мэр выстроит свою защиту

Сотрудники ФСБ и СКР задержали вице-мэра Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина. Поводом могли стать показания депутата местной гордумы, бизнесмена Сергея Кудрявцева, обвиняемого в мошеннической приватизации ДК имени Кирова и освобожденного недавно из-под стражи благодаря сотрудничеству со следствием. Чиновника подозревают в том, что на минувших выборах в гордуму он обещал предпринимателю содействовать в победе.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” знакомые с ситуацией источники в городской и областной власти, сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР вчера весь день проводили следственные действия с участием заместителя главы администрации Воронежа Юрия Бавыкина в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, до десяти лет лишения свободы). Для их проведения оперативники забрали чиновника из дома и доставили к следователю. Ночь господин Бавыкин провел в изоляторе временного содержания.

В СКР и ФСБ официально ситуацию пока не комментируют, но и не опровергают участие ведомств в оперативных мероприятиях. Они, по неофициальной информации, проходили не только по нынешнему месту работы господина Бавыкина, но и по прошлому — в управе Коминтерновского района, которую он возглавлял в 2018–2020 годах. Также, по данным источников “Ъ-Черноземье”, внимание правоохранительных органов коснулось замглавы управы по социально-экономическому развитию и члена политсовета местного отделения «Единой России» Светланы Васьковой. С утра оперативники посетили и территориальную избирательную комиссию, которая находится на втором этаже здания Коминтерновской управы.

Собеседники “Ъ-Черноземье” предполагают, что претензии правоохранительных органов касаются прошлогодней избирательной кампании в гордуму. По предварительной версии, глава района мог требовать с кандидатов в депутаты деньги за успешные результаты голосования.

Заявителем по делу называют парламентария Сергея Кудрявцева, который в конце прошлого года сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. В январе ему удалось выйти из СИЗО под домашний арест, что могло стать результатом его сотрудничества со следствием.

Адвокат господина Кудрявцева Алексей Юрченко отказался отвечать на вопросы “Ъ-Черноземье”, касающиеся его доверителя. Телефон Сергея Кудрявцева выключен.

По данным источников “Ъ-Черноземье” в муниципальной власти, некоторые избиравшиеся по Коминтерновскому району депутаты гордумы вчера давали свои пояснения в СКР. Дозвониться до Дмитрия Крутских не удалось. Юлия Попова сказала, что узнала о задержании Юрия Бавыкина от “Ъ-Черноземье” и вчера не давала показания. Иван Кандыбин также заверил “Ъ-Черноземье”, что с правоохранителями не общался. Александр Чистяков не стал обсуждать эту тему по телефону.

Собеседники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах не исключают, что впоследствии дело Юрия Бавыкина может дополниться эпизодом о взятке (ст. 290 УК РФ). По неофициальной информации, дать показания против главы района мог также и предприниматель Станислав Демченков, входящий в политсовет отделения «Единой России» в Коминтерновском районе. Он планировал участвовать в выборах, однако в итоге не был зарегистрирован как кандидат. Впрочем, сам господин Демченков объяснил неучастие в кампании занятостью на работе. Он также высоко отозвался о работе Юрия Бавыкина. «Я знаю этого человека: он делает то, что говорит. Не знаю, что он там наделал в политической жизни, но я на его стороне полностью. Таких людей у нас с каждым годом становится все меньше», — заявил Станислав Демченков.

В мэрии Воронежа после задержания Юрия Бавыкина рассказали “Ъ-Черноземье”, что структурные подразделения окажут все необходимое содействие правоохранительным органам, если их вопросы касаются текущей деятельности чиновника. «Муниципалитет не сомневается в том, что расследование будет проведено всесторонне», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации. В реготделении «Единой России» напомнили “Ъ-Черноземье”, что членство в партии автоматически приостанавливается, если ее представитель стал фигурантом уголовного дела.

Собеседники в нынешнем окружении Юрия Бавыкина невысоко оценивают плоды его работы в администрации на должности вице-мэра. «Непонятно, зачем он вообще полез в градостроительный блок. Понимания темы у него — ноль, — сказал “Ъ-Черноземье” знакомый с ситуацией источник. — На Кольцовской (на этой улице располагается офис управления главного архитектора города), наверное, три гармошки порвали на радостях: он их в черном теле держал пару месяцев».

Господин Бавыкин занял пост вице-мэра по градостроительству в конце прошлого года. Должность была вакантна с сентября: его предшественник Владимир Левцев ушел в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дела о присвоении 1,5 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По версии СКР, Владимир Левцев на прошлой работе брал деньги из кассы государственного предприятия «Облкоммунсервис», но не вернул их.

Собеседник “Ъ-Черноземье” в строительной сфере Воронежа отметил расстрельный характер должности замглавы Воронежа по градостроительству: «До Левцева из строительного блока не по своей воле, хоть и без уголовных дел, уходили такие маститые чиновники, как Владимир Астанин и Виктор Владимиров. С учетом их историй трудно представить себе, кто захочет прийти на смену Бавыкину».

Андрей Цветков, Сергей Толмачев