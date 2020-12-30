Обвиняемого в мошенничестве депутата воронежской гордумы не выпустили из СИЗО

Воронежский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу депутата городской думы Воронежа Сергея Кудрявцева, обвиняемого в мошенничестве при приватизации Дворца культуры им. С. М. Кирова. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в облсуде.

Решение было принято при рассмотрении жалобы защиты господина Кудрявцева. На прошлой неделе Ленинский райсуд заключил его под стражу до 22 января. Вчера управление СКР по Воронежской области сообщило, что депутату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев «решил путем обмана» приобрести право собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом господин Кудрявцев якобы «умолчал о факте наличия» собственности РФ на участке, что послужило основанием для заключения договора купли-продажи, отметили в суде. Сумма предполагаемого ущерба составила 31,3 млн руб.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Толмачев