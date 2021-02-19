АвтоВАЗ получил в 2020 году €196 млн чистого убытка

Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2020 году составил €196 млн, следует из отчетности (.pdf) Renault Group, в которую входит российская компания. Годом ранее предприятием показало чистую прибыль €72 млн.

Выручка АвтоВАЗа в структуре Renault Group составила €2,799 млрд за прошлый год. В 2019 году этот показатель находился на уровне €3,376 млрд.

Напомним, в январе продажи автомобилей в России упали на 4,2%, продолжив отрицательную динамику декабря 2020 года. Годом ранее январские продажи росли на 1,8.

Подробности — в материале “Ъ” «Продажи машин выкатились в минус».