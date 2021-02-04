Продажи машин выкатились в минус

Продажи автомобилей в России упали на 4,2% в январе, продолжив отрицательную динамику декабря 2020 года. Это произошло, несмотря на возобновление в прошедшем месяце программы льготного автокредитования. Дилеры говорят о сохраняющемся дефиците машин, который как подогревает интерес к покупке из-за ожидания роста цен, так и ограничивает продажи в целом.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе упали на 4,2%, до 95,2 тыс. машин (.pdf). Годом ранее январские продажи росли на 1,8% — тогда увеличению продаж способствовало наличие остатков машин по старым ценам при массовом обновлении прайс-листов из-за роста утильсбора. Сейчас повышение ставок сбора вновь согласовано, но его сроки пока не определены. Кроме того, по словам дилеров, в текущем году остатки автомобилей по ценам 2020 года невелики. При этом ожидалось, что программа льготного автокредитования, которая вновь была перезапущена в январе (после месяца приостановки), поддержит продажи.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель отметил, что новый год «традиционно» начался с низких продаж.

«После трех месяцев существенного роста с декабря 2020 года рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года»,— отмечает господин Штерцель.

Это оптимистичный прогноз, потому как в марте 2020 года реализация достаточно активно росла на фоне девальвации.

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович называет спрос на новые автомобили в январе сдержанным. Динамику рынка сейчас поддерживает дефицит машин — он продолжает подогревать интерес покупателей, как и ожидания дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы, отмечает он: многие все еще торопятся с покупкой. При этом, с другой стороны, дилеры могли бы реализовать гораздо больше при достаточном количестве автомобилей в наличии. В ближайшие месяцы дилер не ожидает существенного роста продаж, объемы будут зависеть от наличия автомобилей и определяться уровнем цен: можно прогнозировать, что объемы складских запасов до середины 2021 года останутся практически без изменений.

В 2020 году продажи упали на 9,1%, до 1,6 млн машин, в декабре — на 2,1%, до 166,7 тыс. штук. В АЕБ ожидают роста рынка в 2021 году на 2,1%, до 1,6 млн машин.

АвтоВАЗ по итогам января остается бестселлером, а продажи машин марки Lada показали динамику на уровне прошлого года (21,8 тыс. машин). При этом наиболее продаваемые иномарки Kia смогли выйти в плюс на 1%, до 15 тыс. машин. Положительная динамика продаж в топ-10 также у Renault (рост на 3%, до 8,5 тыс. штук), Skoda (на 2%, до 6 тыс. машин) и Mazda (на 13%, до 2,1 тыс. машин). Реализация Hyundai сократилась на 4%, до 10,9 тыс. машин, Volkswagen — на 10%, до 5,6 тыс. машин, Toyota — на 17%, до 5,3 тыс. машин, ГАЗа — на 18%, до 2,1 тыс. машин. Сразу на 34% упали продажи Nissan (3,3 тыс. машин).

В АЕБ также отмечают, что «впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга». Так, продажи Chery показали взлет продаж на 359%, до 1,9 тыс. машин. Бренд занял 11-ю строчку рейтинга, обогнав другой китайский концерн Haval (рост на 28%, до 1,6 тыс. машин). Реализация Chery активно растет с 2020 года.

Ольга Никитина