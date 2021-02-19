АвтоВАЗ выкатился в минус

В 2020 году АвтоВАЗ получил чистый убыток в €196 млн против прибыли годом ранее. В целом группа Renault, куда входит и российский автоконцерн, понесла убытки в €8 млрд, но там надеются на постепенное восстановление рынка.

Чистый убыток АвтоВАЗа по итогам 2020 года составил €196 млн против прибыли в €72 млн годом ранее, следует из отчета Renault Group (.pdf). На сегодня у французского концерна 67,61% в Alliance Rostec Auto, у «Ростеха» — 32,39%. В планах «Ростеха» было продолжить снижать долю в СП, контролирующем АвтоВАЗ, но этот процесс увязан с переводом компании в российскую юрисдикцию.

Российский автоконцерн только в 2018 году вышел в прибыль — после начала финансового оздоровления двумя годами ранее. Сам АвтоВАЗ не раскрывает отчеты по МСФО с 2019 года, когда перестал быть публичной компанией, как этого просили акционеры.

Как следует из отчета Renault, выручка российского предприятия в 2020 году снизилась на 17,1%, до €2,8 млрд, стоимость активов — на 9,8%, до €1,6 млрд.

Капзатраты АвтоВАЗа выросли на 27,4%, до €172 млн.

В 2020 году АвтоВАЗ снизил продажи на материнском рынке РФ на 5%, до 343,5 тыс. единиц, а также показал падение экспорта впервые с 2016 года (41 тыс. машин против 50 тыс. годом ранее).

Сам Renault по итогам года показал чистый убыток в размере €8 млрд против прибыли в €19 млн годом ранее. В заявлении концерна говорится, что это рекордный убыток за его историю. Французский концерн также сообщил, что его японский партнер Nissan (входит в группу, Renault принадлежит 43% акций) понес убытки в €4,9 млрд против прибыли в €242 млн в 2019 году.

Хотя Renault не дает конкретных прогнозов на 2021 год, но там отмечают, что нацелены на сохранение темпов восстановления, наметившихся во втором полугодии.

Речь идет о том, что именно на результаты первой половины 2020 года больше всего оказали влияние пандемия коронавируса и эпидемиологические ограничения.

Ольга Никитина