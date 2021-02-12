Второе заседание по делу Навального о клевете

Бабушкинский районный суд Москвы возобновил слушание дела политика Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. 5 февраля прошло первое заседание, в ходе которого допросили четырех свидетелей и самого господина Артеменко. Летом участник Великой Отечественной войны высказался в поддержку поправок к Конституции в видеоролике RT. Оппозиционер назвал участников видео «продажными холуями», «позором страны» и «предателями».

10:31. Обсуждается ходатайство об отводе судье. Адвокат Кобзев говорит, что поддерживает.

Далее говорит Навальный: «Я очень разочарован и хочу раз обратить внимание на ваше поведение, когда вы каждый раз, когда свидетель обвинения не может ответить на мои вопросы, прерываете процесс и помогаете свидетелям выйти из зала, чтобы их проконсультировали». Далее Навальный говорит, что в зале ведется съемка. Он обращает внимание на фотоаппарат, который стоит напротив него, за спиной прокурора. Он говорит, что съемка с прошлого заседания попала «пропагандистским каналам», а «нормальным журналистам» — нет. Судья его прерывает, просит отвечать по существу ходатайства. Навальный говорит, что отвечает по существу. «Мой защитник пыталась что-то сказать, вы ей сделали два замечания»,— говорит Навальный и добавляет, что поддерживает отвод судье.

10:23. Адвокат Михайлова продолжает зачитывать ходатайство об отводе судьи. Она обращает внимание, что свидетель Темурова — гражданка Таджикистана, у нее паспорт этой республики, и защите, не ясно, как судья смогла установить ее личность (документы не на русском языке). При допросе потерпевших и свидетелей суд не имеет право снимать вопросы, касающиеся деталей дела, отмечает адвокат Михайлова. «Судья несвободна от влияния извне, не является независимой»,— говорит адвокат Михайлова. Далее защитник приводит нормы Конституции, в которых говорится о независимости суда. После адвокат приводит международные правовые акты о независимости судей.

10:16. Адвокат Михайлова заявляет ходатайство об отводе судьи. Оно из нескольких пунктов. Михайлова говорит, что судья с кем-то согласовывает свои действия по телефону. Далее адвокат Михайлова говорит, что судья ограничивает права Навального на защиту. После защитник говорит, что на прошлом заседании адвокатам в отличие от прокуратуры не было известно, кого и как будут допрашивать. Она имеет в виду допрос потерпевшего Игната Артеменко по видеосвязи, а также допрос еще нескольких свидетелей по видеосвязи. Следом Михайлова говорит, что защите не было известно, кому именно из судей Бабушкинского суда председательствующая Акимова поручила зачитать права свидетелям, которые давали показания по видеосвязи. Адвокат Михайлова обращает внимание, что, таким образом, защита была лишена возможности делать отвод той судье, которая зачитывала права свидетелям по видеосвязи.

10:08. Судебное заседание начинается.

Судья Вера Акимова предупреждает, что при неподчинении председательствующему, и оказании «негативного воздействия», подсудимый может быть удален из зала заседания. Дальше судья Акимова предостерегает адвокатов, и сразу начинает заседание — предоставляет прокурору возможность дальше представлять доказательства. Навальный удивленно смеется: «Что?!» Адвокат Михайлова говорит, что ей понятны слова судьи, продолжает говорить дальше, но судья ее останавливает. Говорит, чтобы прокурор продолжал представлять доказательства.

Михайлова возражает — судья делает ей замечание. Михайлова продолжает возражать — судья делает ей второе замечание.

Как только прокурор получает слово, защита говорит, что у них есть ходатайство. Судья разрешает его заявить. Это ходатайство защиты об отводе судьи.

10:08. Когда журналистов запустили в зал, Навальный был уже в стеклянной камере.

10:03. В зал начали пускать журналистов.

10:02. Здесь же второй адвокат — Вадим Кобзев.

9:58. В зал прошла адвокат Ольга Михайлова. Через 10 минут — прокурор Екатерина Фролова. В зал представитель обвинения прошла в сопровождении двух мужчин в штатском. Ранее сообщалось, что прокурору была предоставлена госзащита.

9:57. «В зале сидим тихо, никому не мешаем»,— предупредила сотрудница пресс-службы. Она просила работать без «смешков» и «шуршаний». Она предупредила, что те, кто будет «нарушать правила», в следующий раз на заседание допущены не будут. Она сказала, что у нее нет информации, доставили ли Навального, но предупредила, что на заседание будут пускать чуть позже.

9:57. На входе от всех журналистов приставы потребовали оставить воду, кофе и другие емкости с жидкостью. Пристав сказал, что это распоряжение председателя суда, но больше никаких пояснений не дал. У зала 505, где проходят заседания по делу Навального, поставили кулер с водой. На первом заседании его не было. У зала пристав заметил у одной из журналисток полулитровую пластиковую бутылку с водой. Он подошел к журналистке и сказал, что воду в зале доставать нельзя, если она это сделает, ее выведут из зала. С чем связаны такие ограничения, пока неясно.

5 февраля в Бабушкинском райсуде Москвы прошло первое слушание дела политика Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). На заседании 94-летний участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко присутствовал по видеосвязи. Во время допроса он потребовал от Навального извинений, но почти сразу у него возникли проблемы со здоровьем. Кроме него суд опросил соседку и сиделку ветерана, а также свидетеля, который увидел скриншот твита Навального и подал заявление. Последним свидетелем был внук Игната Артеменко Игорь Колесников. Он заявил, что не писал заявление на Алексея Навального в правоохранительные органы, хотя в материалах дела, по замечанию оппозиционера, оно есть. После этого судья перенесла заседание.

Роман Дорофеев, Михаил Беляев