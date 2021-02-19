На Кубани число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 37 тысяч человек

По данным на 19 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших достигло 37 014 человек. Среди них продолжают лечиться 4681, выписаны с выздоровлением – 30 542, в т.ч. 339 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 84 пациента, еще три – на ЭКМО.

Возраст новых пациентов от 9 месяцев до 92 лет. Среди них 65 мужчин и 100 женщин, в том числе трое детей. Лидером по числу новых заболевших вновь стал Краснодар – 57 человек, еще 11 выявили в Сочи, 10 – в Новороссийске, в Ейском районе – девять заболевших.

Кроме того, по пять новых случаев диагностировано в Геленджике и Анапе, а также Туапсинском, Динском, Усть-Лабинском и Крымском районах. В Армавире, Апшеронском, Кавказском и Тимашевском районах зафиксировали по три положительных диагноза. По два заболевших – в Горячем Ключе, Новопокровском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Новокубанском, Павловском и Белоглинском районах. В Белореченском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Темрюкском, Тихорецком и Гулькевичском районах – по одному заразившемуся.

Показатель заболеваемости составил 652,2 случая на 100 тыс. жителей. С начала пандемии с подозрением на COVID-19 обратились 181 513 человек. Лаборатории региона провели 2 473 888 исследований.

В Адыгее за сутки выявили 21 заболевшего. Общее число подтвержденных диагнозов в республике достигло 13 660: в активной фазе лечения – 1606 человек, выздоровели – 11915.

Всего за последние сутки в России выявлено 13 433 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее количество заболевших составило 4 139 031 человек. Выздоровели за день 18 637 заразившихся (3 679 949 – всего).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 18 февраля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 36 680, включая 2680 детей. За сутки в регионе скончалось 16 человек.

Алексей Белянин