На Кубани за сутки скончались 16 заразившихся COVID-19

По данным на 18 февраля в Краснодарском крае от коронавируса скончались 16 человек. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случаев достигло 1775.

По данным оперативного штаба Кубани, у всех пациентов выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения и иные сопутствующие заболевания. Больше всего пациентов умерло в больницах Краснодара – семь человек в возрасте от 58 до 88 лет. Еще четыре человек скончались в Сочи (64 – 84 лет). По одному смертельному случаю зафиксировано в Лабинске, станице Северской, Тихорецке, Крымске и Армавире.

Всего в России за сутки зафиксировано 480 летальных исходов. Больше всего заболевших умерло в Москве (55), Санкт-Петербурге (42) и Московской области (31). С начала пандемии в России от COVID-19 скончалось 81 926 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, По данным на 18 февраля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 36 680, включая 2680 детей.

Днем ранее в регионе скончалось 16 человек.

Алексей Белянин