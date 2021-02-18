На Кубани за сутки выявили 169 случаев коронавирусной инфекции

По данным на 18 февраля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 36 680, включая 2680 детей. В активной фазе лечения находятся 4989 человек: в стационарах – 1221 человек, еще 3650 жителей – на дому. Выписаны с выздоровлением 29 932 заболевших, в т.ч. 279 – за минувшие сутки. По данным минздрава региона, 86 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, больше всего заболевших выявили в Краснодаре (55 человек), Сочи (24) и Новороссийске (11). Кроме того, 10 заболевших зафиксировано в Апшеронском районе, девять – в Кавказском, восемь – в Динском. По пять заразившихся выявили в Туапсинском районе, Геленджике и Анапе, по четыре – в Ейском и Крымском районах.

Помимо этого, по три новых случая диагностировано в Выселковском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Новопокровском и Гулькевичском районах. Еще по два заболевших – в Белореченском, Брюховецком и Мостовском районах. На одного пациента стало больше Кореновском, Курганинском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Белоглинском районах, а также в Горячем Ключе.

С начала пандемии с подозрением на коронавирус в медорганизации края обратились 180 998 граждан. За этот же период лаборатории Краснодарского края провели 2 467 102 исследования, из них 7340 – за последние сутки.

За последние сутки в России выявлено 13 447 случаев COVID-19 в 85 региона. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 125 598 человек в 85 регионах. Больше всего новых случае зарегистрировано в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Московской области (577), наименьшее число – в НАО (3), на Чукотке (3) и Тыве (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 17 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии достигало 36 680 человек, включая 2679 детей. За сутки в регионе скончалось 16 человек.

Алексей Белянин