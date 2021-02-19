Россияне присматриваются к каршерингу

У россиян появился повод задуматься об отказе от личного автомобиля в пользу каршеринга. По подсчетам аналитиков «СберАвто» и «СберМаркета», собственное транспортное средство среднего класса обходится в 108 тыс. руб. в год. Но, как выяснил “Ъ FM”, если учесть амортизацию и переплату по кредиту, аренда машины может оказаться выгоднее. Подробности — у Владислава Викторова.

По самым скромным оценкам аналитиков «Сбера», больше всего в год водители тратят на покупку 95-ого бензина при расходе 8 л. на сотню — 57 тыс. руб. В 15 тыс. обходится техобслуживание плюс «расходники» — 23 тыс. И последнее — налоги и страхование суммарно — 14 тыс. Впрочем, если аналитики учитывали расходы на новый автомобиль среднего класса, то 108 тыс. руб. президенту группы компаний Favorit Motors Владимиру Попову кажутся завышенной цифрой: «Если это автомобили среднего класса стоимостью до 2,5 млн, то наши клиенты укладываются в 11-12 тыс. Что касается бензина, то тут все зависит от того, сколько вы ездите, от стиля вождения и от погодных условий. А эксплуатационные жидкости и так далее все равно меняются только один раз во время ТО».

Однако стоит машине повзрослеть на год-два, да еще и при активной эксплуатации, то 108 тыс. руб. кажутся даже слишком хорошим результатом, говорят эксперты. Ведь в этом случае техобслуживание может оказаться дороже еще тысяч на 15. Стоит ли говорить, что у владельцев машин классом повыше расходы еще существеннее — на пару десятков процентов, уточняет автоэксперт Михаил Лезжов: «Наверное, расход топлива здесь в зависимости от класса автомобиля не будет значительно отличаться, потому что все-таки уровень потребления связан с типом кузова, с тем, где он эксплуатируется. Если это будет Mercedes-Benz C-класса, он потребует больше топлива, но сильно.

А вот техническое обслуживание будет дороже, стоимость расходных частей и специфических операций выше, разница — в пределах 10-20% даже».

Впрочем, исследование «Сбера» не учитывает важный фактор — амортизацию, то есть снижение стоимости автомобиля по мере его использования. Чем выше класс машины, тем заметнее она теряет в цене. Иногда эти потери сопоставимы с новым бюджетным автомобилем, отмечает региональный директор автодилера Fresh Auto Андрей Скрипский: «Новый Audi A4 стоит 3 млн руб. Допустим, мы этот автомобиль купили на 50% в кредит. С этих 1,5 млн, которые мы взяли в кредит, только в виде процентов мы переплатим тысяч 150. Соответственно, продать Audi мы сможем в лучшем случае через год за 2,5 млн. Для Audi потеря 20% стоимости в первый год — это абсолютно нормально. Получается, если взять займ на машину и через год ее продать, то эксплуатационные расходы составят не 100 тыс. руб., а минимум 750 тыс».

И тут возникает вопрос: не лучше ли пересесть на каршеринг? Год назад аналитики «Яндекса» пришли к выводу, что это действительно может быть выгодно. При годовом пробеге в 15 тыс. км, краткосрочная аренда машины обойдется в 250 тыс. руб. А личный автомобиль с учетом прямых и косвенных расходов едва ли выйдет дешевле. Но есть важный фактор, который трудно измерить деньгами, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Такой лобовой расчет полностью не отвечает тем задачам, которые возлагаются на автомобиль, и очень часто подходит только тем, кто живет для себя. Как только мы берем семью с детьми и какими-то потребностями, то личный транспорт становится просто необходим».

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