Авторынок включает заднюю

Рынки новых и подержанных легковых автомобилей восстановятся до докризисного уровня не ранее 2022 года, полагают аналитики «Авто.ру». В 2021 году продажи как новых, так и подержанных автомобилей, вероятнее всего, сократятся. Наиболее проблемным станет второе полугодие, согласны эксперты: эффект льготного кредитования и дефицита машин будет исчерпан, и клиенты станут отказываться от покупок на фоне роста цен.

Рынок новых легковых автомобилей в 2021 году упадет в базовом сценарии на 3,4%, до 1,4 млн штук, прогнозируют аналитики «Авто.ру» (они оценивают данные по регистрациям автомобилей). Этот сценарий предполагает, что в первом полугодии рынок покажет позитивную динамику за счет реализации отложенного спроса, сформировавшегося из-за дефицита машин в 2020 году. После того как дефицит будет окончательно устранен этой весной, продажи начнут сокращаться.

Оптимистический сценарий предполагает рост рынка за счет льготных автокредитов — до 1,6 млн машин, что сопоставимо с уровнем докризисных 2018–2019 годов. В 2020 году льготный кредит стало возможно получить на машины ценой до 1,5 млн руб. (вместо 1 млн руб. прежде), что расширило список доступных моделей. Впрочем, признают в «Авто.ру», на фоне резкого роста цен на машины выбор вновь сократится. Кроме того, «из-за высоких требований по локализации автомобилей не все модели дешевле этой планки попадают под действие госпрограмм», констатируют аналитики. Отметим, что и финансирование льготного автокредитования в 2021 году в разы ниже, чем годом ранее (8,87 млрд руб. против 17 млрд руб.). Положительное влияние на спрос также может оказать доступ к «дешевым» кредитам при сохранении ключевой ставки ЦБ или ее снижении, считают в «Авто.ру».

Негативный сценарий предусматривает падение рынка на 13%, до 1,25 млн машин, что соответствует уровню 2016 года. Сценарий предполагает ухудшение экономической ситуации, продолжение девальвации рубля, а также рост цен на автомобили на фоне повышения ставок утильсбора. В «Авто.ру» отмечают, что в таком случае на фоне снижения доходов россияне откажутся от покупки или обновления автомобилей, «на что указывает рост среднего срока эксплуатации личного транспорта». По данным «Автостата», средний срок владения автомобилем в 2020 году вырос на 2,2%, до 4,8 года.

Рост срока владения новыми автомобилями означает дефицит ликвидных подержанных машин на вторичном рынке, говорят в «Авто.ру». Ажиотаж 2020 года уже значительно сократил предложение автомобилей с пробегом, и нужно время, чтобы оно восстановилось, считают там. По типовому циклу владения, в 2021 году в продаже должны появиться машины, впервые купленные в кризисном с точки зрения продаж 2016 году (1,25 млн штук). Согласно базовому прогнозу «Авто.ру», в 2021 году рынок подержанных машин сократится на 1,6%, до 5,4 млн штук. В оптимистичном сценарии возможен рост на 2%, до 5,6 млн машин, в негативном — падение до 5 млн машин, то есть до уровня 2015–2016 годов. «По итогам года мы ожидаем умеренного снижения продаж автомобилей и смещения предпочтений потребителя в сторону вторичного рынка»,— говорит гендиректор «Яндекс.Вертикали» (включает «Авто.ру») Павел Алешин.

Сергей Удалов из «Автостата» напоминает, что подержанные автомобили в 2020 году дорожали быстрее новых, что необычно и объясняется дефицитом новых машин. Но он будет устранен в ближайшие два месяца, а цены продолжат расти, и в результате интерес к покупке автомобилей будет угасать. По году «Автостат» в базовом сценарии ожидает падения рынка на 4%, в оптимистичном — роста на 5%.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» дает прогноз в 2–5% роста продаж новых машин в 2021 году. При этом ситуация будет зависеть от наличия ограничений из-за пандемии, курса рубля и продления господдержки. Рынок новых автомобилей, по его оценке, достигнет докризисного уровня не ранее 2022 года. По оценкам «Авто.ру», за исключением оптимистичного сценария, это произойдет в 2023 году.

Ольга Никитина