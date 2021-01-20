Машина продленного времени

В российских каршеринговых сервисах как минимум на 30–40% вырос спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей. Это произошло из-за введения удаленной работы на фоне пандемии и активного развития внутреннего туризма в 2020 году, считают в компаниях. Подобные тарифы более выгодны для самих каршеринговых сервисов, поскольку минимизируют простой автомобилей, говорят эксперты.

Каршеринговые сервисы заметили рост спроса на суточные и долгосрочные тарифы по итогам 2020 года, рассказали “Ъ” представители компаний. В «Делимобиле», например, число суточных аренд год к году выросло более чем на 30%, более чем на 20% увеличился средний чек аренды, а число километров, которые проехали клиенты, выросло на 30%. Тренд на увеличение длительности поездок наблюдают и в крупнейшем сервисе «Яндекс.Драйв», не уточняя показателей.

Рост сегмента долгосрочных поездок наблюдает и YouDrive. Компания запустила пакеты с суточными тарифами только в середине октября 2020 года. «Но даже в этом коротком отрезке мы видим, что доля долгосрочных аренд выросла в среднем на 40%»,— рассказал гендиректор сервиса Алексей Сергеев. В BelkaCar число суточных поездок в 2020 году выросло в 2,5 раза к предыдущему году, длина поездки также постоянно растет, рассказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова.

По данным Тинькофф-банка за осень 2020 года, среди его клиентов в числе поездок на каршеринге лидирует «Яндекс.Драйв» с долей в 55,4%, у «Делимобиля» — 23,8%, у BelkaCar — 11,5%, у YouDrive — 9,3%.

Спрос на долгосрочную аренду начал расти в том числе из-за введения в 2020 году дистанционного режима работы и необходимости соблюдать социальную дистанцию, считают в «Делимобиле». Сказались и ограничения по выезду за границу, из-за чего активно развивался внутренний туризм на каршеринге, отмечают в компании. Пользователи все чаще начинают путешествовать за город в выходные или отпуск на каршеринговых авто, подтверждает госпожа Макарова.

Из-за пандемии с 13 апреля по 25 мая 2020 года работа каршеринга в Москве была полностью приостановлена указом мэра Сергея Собянина. С 25 мая по 9 июня сервисы могли работать только на срок аренды не менее пяти дней. Ограничения или приостановка работы сервисов вводились также в Санкт-Петербурге и других городах. По данным Банка России, в этот период компании теряли 250 млн руб. еженедельно на выплаты лизинговых платежей.

В результате ограничительных мер клиенты Тинькофф-банка, например, в 2020 году потратили на аренду автомобилей, в том числе через каршеринг, почти на 15% меньше, чем в 2019 году, говорится в исследовании банка. Но ситуация быстро изменилась: с сентября по ноябрь общее количество поездок на каршеринге выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний чек за одну поездку, по данным банка, вырос у разных компаний на 9–31% и составил по итогам 2020 года 250–330 руб. В то же время, по данным Россельхозбанка, число трансакций по краткосрочной аренде автомобиля снизилось по итогам 2020 года на 32%, а общая сумма потраченных на это средств — на 7%.

Стоимость суточного тарифа «Делимобиля» в Москве составляет от 2,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. (пакет включает до 150 км пробега). У YouDrive цена варьируется от 1,5 тыс. до 1,9 тыс. руб., километраж считается отдельно. В BelkaCar при достижении 1,6 тыс. руб. в поминутной тарификации суточный тариф подключается автоматически (включает 100 км). В «Яндекс.Драйве» можно самостоятельно выбирать нужное время и число километров в тарифе.

Операторы каршеринга сами активно продвигают долгосрочную аренду, поэтому рост спроса на подобные тарифы логичен, к тому же в последнее время участники этого рынка «начали позиционировать себя как операторы внутреннего туризма», рассуждает издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. С точки зрения бизнеса это обусловлено тем, что пакетные тарифы более маржинальны, а простой машины для компаний приносит убытки, поясняет эксперт.

Если раньше каршеринговые компании тратили значительные средства на привлечение клиентов, то сейчас становятся больше озабочены рентабельностью бизнеса, подтверждает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. В ближайшее время компании будут менее агрессивными в борьбе за долю рынка или наращивание автопарка, считает он, долгосрочные же тарифы при этом призваны повысить эффективность.

Дмитрий Шестоперов