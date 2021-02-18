Льготные автокредиты ушли на долги

Как узнал “Ъ”, причиной приостановки программы льготного автокредитования стала задержка бюджетных перечислений банкам за 2020 год. Сейчас на программу из бюджета выделено почти 8,9 млрд руб., говорят чиновники, хотя в прошлые годы такие объемы финансирования расходовались медленнее. Дело в том, что частично средства были потрачены на возмещение задолженности бюджета перед банками прошлых лет, хотя изначально договоренность была об их оплате после получения средств от грядущего роста утильсбора на автомобили на 25%.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» заявила о приостановке банками выдачи автокредитов по программам с госсубсидированием, «так как лимит ранее направленных средств практически исчерпан». Израсходование выделенных Минпромторгом лимитов подтвердили “Ъ” в ряде крупных банков, например Русфинанс-банке и ВТБ.

В Минпромторге говорят, что на реализацию программы льготного автокредитования в 2021 году уже выделено почти 8,9 млрд руб. «С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу»,— отмечает министр Денис Мантуров. На допфинансирование программ поддержки спроса, в том числе льготного автокредитования, как говорили “Ъ” в Минпромторге, будут направлены средства от повышения утильсбора на автомобили на 25% (пока не принято правительством).

Точный объем бюджета от индексации не назывался, источники “Ъ” в автопроме говорят, что цифра постоянно варьируется.

Министр добавляет, что интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы льготного автокредитования кредитные организации вправе устанавливать сами, главное — достичь заявленных показателей.

В 2021 году программа запустилась с 1 января, но, как отмечает Сергей Удалов из «Автостата», из-за нерабочих дней в начале года фактически льготное автокредитование действовало полтора месяца. Израсходование почти 9 млрд руб. за такой срок — это нетипично быстро, продолжает он, хотя темпы кредитования и были выше декабря (в этом месяце программа не действовала). К примеру, в 2018 году на программу было выделено 9,2 млрд руб., и этих средств хватило до мая. В 2020 году изначально выделенные на программу 3 млрд руб. были исчерпаны в конце апреля, но господдержка не приостанавливалась, и затем бюджет был увеличен. В итоге льготные автокредиты выдавались до ноября. Согласно трансферам, конечное финансирование составило 17 млрд руб., хотя в конце года Минпромторг называл цифру в 20,1 млрд руб. Эта разница не объяснялась.

Собеседники “Ъ” в автопроме говорят о наличии задолженности бюджета перед банками за 2020 год. Такие ситуации происходили в прошлые годы.

Источник “Ъ” в банковской сфере подтверждает, что в 2020 году были задержки в платежах и часть бюджета 2021 года ушла на покрытие затрат по программе во втором полугодии 2020 года.

Он подчеркивает, что это традиционная ситуация последних лет, причем разрывы обычно длительные, то есть банкам возвращают более дешевые (из-за инфляции) деньги. Один из собеседников “Ъ” в автопроме отмечает, что долги ощутимые и, по его данным, речь идет чуть ли не о 7 млрд руб. При этом Минпромторг договаривался с банками, что те получат возмещение только после получения средств от индексации, говорит он. Это подтверждает и другой источник “Ъ”.

В Минпромторге на вопрос о наличии невозмещенных остатков сказали “Ъ”, что «в 2020 году предприятия банковской сферы перевыполнили план по льготному автокредитованию, максимально оказывая поддержку гражданам РФ в возможности приобрести российские современные автомобили по более доступной цене». Минпромторг принял решение о компенсации также и этих расходов, заключили там.

Ольга Никитина, Полина Трифонова