Собянин: пандемия COVID-19 идет на спад

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном блоге, что пандемия COVID-19 идет на спад. По оценке столичного мэра, система здравоохранения выдержала «эту экстремальную нагрузку».

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования»,— написал господин Собянин.

Сергей Собянин отметил, что еще до пандемии в 2019 году столичные власти приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения. «В 2020–2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое»,— добавил мэр.

С начала пандемии коронавирусом в Москве заразились 962 637 человек, выздоровели 878 655, умерли 14 578.

Ранее в феврале заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти города надеются на снятие коронавирусных ограничений и возвращение к «полноценной жизни» уже в ближайшие месяцы. Вместе с тем Мосгорсуд подтвердил законность указа столичного мэра о приостановке бесплатного проезда пенсионерам в Москве в связи с пандемией. С иском в инстанцию ранее обратился работающий пенсионер-адвокат.

Подробности — в материале “Ъ” «Мосгорсуд отказался включать транспортные карты столичным пенсионерам».