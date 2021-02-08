Власти Москвы надеются на снятие ограничений в ближайшие месяцы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что работать на «удаленке» в начале февраля продолжает около 1 млн москвичей. По его словам, власти города надеются на снятие коронавирусных ограничений и возвращение к «полноценной жизни» уже в ближайшие месяцы.

«Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы,— сказал господин Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).— Сейчас эта цифра (находящихся на удаленном режиме работы.— “Ъ”) не превышает 1 млн человек». «Мы видим положительную динамику в снижении как количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций. И постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения. Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни»,— сказал он.

В Москве, как и в целом по России, снижается суточный прирост заболеваемости COVID-19. Сегодня, 8 февраля, в столице было выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки в Москве 62 человека с диагностированным COVID-19. Мэр города Сергей Собянин считает, что основные коронавирусные ограничения можно будет отменить через несколько месяцев.

Подробности — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».