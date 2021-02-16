Праздникам подбирают направления

Российские и зарубежные курорты готовятся принять туристов в преддверии 23 февраля. Ближайшие воскресенье, понедельник и вторник объявлены нерабочими днями. В какие страны можно улететь на праздники? И чем могут заинтересовать россиян внутренние направления? Разбирался Сергей Гусев.

Выбор стран, до которых можно добраться быстро и без пересадок, а по прилете не придется отправляться на карантин, скромный. Есть Белоруссия, но в силу определенных обстоятельств отдых может получиться экстремальным. Есть Казахстан, но одни только авиабилеты туда-обратно обойдутся минимум в 60 тыс. руб. на человека. Есть Сербия, но в субботу и воскресенье прямых рейсов из Москвы в Белград нет, а там уже и праздники закончатся.

Относительно бюджетно и в удобные даты попасть можно в Египет, Армению, Турцию и Киргизию. Заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко рекомендует два последних варианта: «На длинные выходные можно слетать, например, в Стамбул: виза не нужна, места на рейсы есть. Будем надеяться, что там будет неплохая погода, хотя сейчас не угадаешь, даже в Греции идет снег. Также можно, к примеру, слетать в Киргизию. Есть прямые перелеты в Бишкек, причем достаточно недорогие. Нельзя сказать, что эта страна пользовалась большой популярностью до коронавируса, но это не такой далекий перелет, и там есть что посмотреть: интересная кухня, красивое озеро Иссык-Куль, термальные источники».

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, лучше по возможности объединить февральские и мартовские праздники, продлевая тем самым отпуск. Тогда целесообразно будет выбрать дальние направления: Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Сейшелы, Танзанию, Кубу — тут выбор достаточно велик. Тем, у кого такой возможности нет, остаются путешествия по России, отмечает Дмитрий Горин: «Популярны и городские путешествия, ведь сейчас уже нет тех ограничений по работе ресторанов, музеев, театров, которые были даже на Новый год. Многие выбирают туры в Санкт-Петербург, Казань. Продолжаются специальные акции авиакомпаний, где цены стартуют фактически с символических сумм».

Если цель поездки не столько изучить местные достопримечательности, сколько расслабиться или, напротив, провести выходные на лыжах или сноуборде, лучше отправиться на юг страны, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Правда, количество людей у бассейнов или на склонах может огорчить, предупреждает эксперт: «Основной поток направляется в Краснодарский край и Крым.

Красная Поляна будет заполнена почти на 100%.

Сейчас разгар горнолыжного сезона, надеемся, что погода станет лучше. Сейчас там прохладно и дожди. На третьем месте, по данным нашей компании, Подмосковье — традиционное направление на все праздники и выходные дни. Мы ожидаем, что там все будет заполнено тоже на 100%».

Отдохнуть нескучно и без толп людей, впрочем, тоже возможно — под такой запрос у туроператоров есть программы мини-путешествий по отдаленным регионам страны, продолжает Сергей Ромашкин: «Мы организуем группы, которые мы отправляем в поход по байкальскому льду. Байкал традиционно считается летним направлением, но в последние годы набирают популярность зимние поездки на озеро, поход по прозрачному плоскому льду, фотографирование, ночевка тоже планируются, но все зависит от погоды. Продолжаются поездки к Деду Морозу в Великий Устюг, хотя народу там поменьше, потому что основная масса туристов уже съездила на Новый год и на Рождество».

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На вопрос о стоимости отдыха в период февральских праздников собеседники “Ъ FM” отвечают одинаково: номер в отеле сейчас дешевле, чем год назад. На горнолыжных курортах Краснодарского края цены преимущественно не изменились. В Ассоциации туроператоров России между тем считают, что это продлится недолго, и ближе к летнему сезону отпуск на юге страны может обойтись на треть дороже, чем годом ранее.

Лилия Галявиева