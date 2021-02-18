Туристам надоело дома

Туристическая индустрия в России показывает наилучшую среди крупнейших мировых экономик динамику восстановления. Ограниченное предложение в условиях растущего спроса уже позволяет участникам рынка повышать цены: средний тур на Мальдивы и в ОАЭ на майские праздники сейчас стоит в полтора раза дороже, чем в докризисный 2019 год. Динамика ранних продаж туров внутри страны показывает, что ценовой скачок возможен и на отдых внутри страны.

Россия заняла первое место по индексу восстановления туристической индустрии, который по итогам января достиг 61 пункта. Tакие данные в рамках своего ежемесячного мониторинга приводит исследовательская платформа Skift (Skift Recovery index). Показатель России оказался заметно выше среднего (44 пункта), который рассчитывается на базе данных 22 крупнейших экономик мира. В декабре среднее значение индекса составляло 42 пункта, а Россия делила первое место с Мексикой с показателем 59. В январе показатель последней составил 58.

Skift Recovery Index показывает динамику восстановления туристической активности относительно докризисного 2019 года (его показатель принят за 100). Для расчета аналитики используют данные глобальных и локальных поисков и систем бронирования услуг. Проводниками данных по России выступают, в частности, Amadeus, Aviasales, Hotelbeds и Skyscanner. Минимального значения Skift в мире достигал в апреле 2020 года, когда опускался до 16. В России тогда показатель составлял 21 пункт. Максимальное значение было зафиксировано в августе — 47 и 72 пункта соответственно.

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В Aviasales указывают, что хорошие показатели России обеспечивает резкий рост активности на рынке внутреннего туризма, на который частично переориентировался международный спрос. Эти данные подтверждают расчеты OneTwoTrip, согласно которым доля бронирований билетов в Санкт-Петербург сейчас на 27% выше значения за аналогичный период 2019 года, в Сочи — на 25%, в Москву — на 13%. Чаще стали летать также в Махачкалу, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. По данным Aviasales, дополнительные факторы восстановления туриндустрии — большие расстояния, которые стимулируют людей перемещаться на самолетах, начало вакцинации и смягчение карантинных ограничений.

По оценкам «Тинькофф-Путешествий», в январе—феврале россияне потратили на билеты на 40% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Количество заказов на одного человека при этом выросло на 20%. По расчетам Ostrovok.ru, в январе—феврале количество бронирований в отелях по России составило 80% от докризисного. Руководитель направления «Авиабилеты» «Туту.ру» Ольга Епихина отмечает, что сейчас россияне активно планируют перелеты на февральские и мартовские праздники.

Постепенный рост спроса позволяет поднимать стоимость перевозки. По оценкам OneTwoTrip, средняя стоимость перелета по России туда-обратно в феврале составляет 9,2 тыс. руб., это почти сопоставимо с уровнем 2019 года — 9,3 тыс. руб. Ярче эта тенденция проявляется при бронировании туров на выездных направлениях. По оценкам OnlineTur.ru, средняя стоимость тура на Мальдивы на майские праздники сейчас составляет 390 тыс. руб., это на 52% дороже, чем в 2019 году. Поездка на Занзибар подорожала на 37%, до 195 тыс. руб., на Кубу — на 31%, до 162 тыс. руб., в ОАЭ — на 48%, до 95 тыс. руб. Представитель сервиса Игорь Блинов поясняет, что эта динамика связана с высоким спросом и ограниченной перевозкой на многих направлениях.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на программы раннего бронирования летнего отдыха внутри страны в случае с Краснодарским краем превышает уровень 2019 года на 20%, а в случае Крыма — на 40%. При этом заметного роста цен, по словам эксперта, пока не происходит: отельеры боятся спугнуть гостей, но при сохранении позитивного тренда стоимость вырастет. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук отмечает, что сейчас общий объем продаж туров на 30% ниже, чем в 2019 году, но эксперт надеется, что во второй половине года рынок восстановится.

Александра Мерцалова