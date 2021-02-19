ФАС откажется от палочной системы

Вступивший в ноябре 2020 года в должность главы ФАС Максим Шаскольский вчера впервые обозначил новые приоритеты работы службы. Чиновник анонсировал кардинальные перемены и переориентацию с карательного подхода к созданию предсказуемой среды, которая бы способствовала перезапуску инвестиционного цикла. Для этого ФАС откажется от расширения силовых антикартельных полномочий, которых добивался экс-глава службы Игорь Артемьев. Эффективные же инструменты поддержки конкуренции в службе обещают сохранить и переориентировать их на новые цели — так же, как и старую команду, если она окажется к этому готова.

Выступая вчера на Антимонопольном форуме, глава ФАС Максим Шаскольский впервые с момента своего назначения публично описал новые приоритеты работы службы. Чиновник анонсировал масштабные изменения в политике ФАС, главным из которых станет отказ от карательного подхода и переориентация от наказаний за антиконкурентные действия на обеспечение экономического роста. «Я думаю, что мы больше будем способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, экономическому росту и созданию понятных, прозрачных и долгосрочных условий, чтобы было равновесие интересов покупателей, производителей и защита интересов тех, кто нуждается в такой защите»,— пояснил он.

Максим Шаскольский (ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга, специализировался на тарифной политике) в ноябре сменил на посту главы ФАС Игоря Артемьева, возглавлявшего службу с 2004 года. Как ранее писал “Ъ”, в Белом доме кадровое решение объясняли необходимостью «тонкой настройки» тарифного регулирования под национальные цели. Игоря Артемьева же критиковали за так и не реализованные тарифные инициативы и увлечение борьбой за силовые полномочия в рамках «антикартельной» активности ФАС (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года).

Вчера господин Шаскольский де-факто признал неэффективной «палочную» систему, которую годами выстраивала антимонопольная служба. Поступления от штрафов не оказывают значимого влияния на бюджет, а зачастую их даже не удается взыскать, экономика же из-за карательного уклона фактически недополучает инвестиции. Альтернативу в ведомстве видят во внедрении в частных компаниях системы антимонопольного комплаенса, которая предупреждала бы нарушения. Отметим, что механизм заработал с марта 2020 года (его уже применяют РУСАЛ, «СИБУР Холдинг», «Уралкалий» и др.), новое руководство ФАС рассчитывает расширить его применение — в частности, разъяснять компаниям преимущества и порядок применения комплаенса. Пока барьером остается мнение компаний о дороговизне такой системы.

Кроме того, как рассказали “Ъ” в службе, ФАС в рамках поправок к спорному антикартельному пакету «исключит положения, которые фактически наделяли ведомство функциями правоохранительных органов». Речь идет в том числе о праве проводить выемки и изъятия документов при проверках, и доступе ФАС к результатам оперативно-разыскной деятельности — против этой инициативы, напомним, совместно выступили силовые ведомства, юристы и крупные компании (см. “Ъ” от 3 февраля 2020 года).

Созданию предсказуемых условий для бизнеса призвана будет тарифная политика ФАС. Ключевым в ней, по словам Максима Шаскольского, будет ориентация на долгосрочные тарифы. Этому будут способствовать принятое ранее решение об обязательных долгосрочных тарифах в электроэнергетике с 2023 года, а также масштабирование применения метода эталонов в тарифообразовании и механизма регуляторных контрактов (компании берут обязательства по развитию инфраструктуры, а регионы — по установлению долгосрочных тарифов и их индексации). Предполагается, что в совокупности это позволит компаниям планировать свои инвестпрограммы на долгосрочный период и даст им ясные ориентиры, каких изменений ждать в тарифной сфере в будущем. Новый подход ФАС в целом укладывается в логику подходов Белого дома по созданию целостной и предсказуемой деловой среды в противовес принятию точечных решений по отдельным проектам. Освобождение же от избыточных функций, вероятно, позволит службе заняться прямыми обязанностями — созданием конкурентной среды

Обозначил господин Шаскольский и позицию по сокращению доли государства в экономике: в ряде секторов госмонополии необходимы для балансировки интересов участников рынка и потребителей. «Специфика, видимо, у нас такая, что в сферах, где очень большая концентрация капитала, где есть большие денежные потоки, присутствие государства обязательно, потому что государство обеспечивает защиту интересов потребителей, несет за это ответственность»,— заявил он.

Сохранение старой команды ФАС во многом будет зависеть от способности перестроиться. «Те, кто переосмыслят подходы, будут дальше работать»,— заметил Максим Шаскольский. Ранее службу уже покинули три заместителя руководителя: Михаил Евраев (курировал госзакупки), Павел Заборщиков (АПК) и Александр Редько (транспорт). “Ъ” будет следить за развитием событий.

Диана Галиева