ФАС сократит одного заместителя

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) произошло перераспределение полномочий между заместителями руководителя. По данным “Ъ”, Михаил Евраев уйдет из службы, а курируемые им управления передадут другим замам. В результате вся оборонка сосредоточится в руках Даниила Фесюка, а вся топливно-энергетическая промышленность — в руках Виталия Королева. Прочая промышленность останется у Андрея Цариковского, а новому заму Петру Иванову поручат транспорт, связь и госзаказ.

В ФАС произошло заметное перераспределение полномочий, следует из приказа руководителя службы Максима Шаскольского от 2 февраля (есть у “Ъ”). Замглавы ФАС Михаил Евраев, следует из документа, уйдет со своего поста, а его полномочия будут поделены между другими замами. Так, ранее подконтрольное ему управление контроля гособоронзаказа передадут Даниилу Фесюку, который и сейчас курирует в ФАС деятельность, связанную с гособоронзаказом. Он же заберет из сферы полномочий Андрея Кашеварова управление контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи. Таким образом, господин Фесюк получит кураторство над всем «оборонным блоком» в ФАС.

Управление размещения госзаказа перейдет в ведение Петра Иванова, 20 января сменившего Александра Редько в должности замглавы ФАС, курирующего транспорт. Господин Иванов ранее четыре года работал в Федеральной пассажирской компании (ФПК, в ОАО РЖД отвечает за дальнее следование), осенью прошлого года перешел в «Скоростные магистрали», занимающиеся развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения. В ФАС в полномочия господина Иванова также попадет регулирование связи и IT, сейчас подотчетное заму Алексею Доценко. Господин Доценко, в свою очередь, сохранит подведомственные ему контрольно-финансовое управление и управление госслужбы, а вместо связи и IT получит ранее курируемое господином Евраевым управление по контролю за государственными и муниципальными информационными системами.

Также заметно расширятся полномочия Виталия Королева, курирующего сегодня электроэнергетику и ЖКХ. Ему от Андрея Цариковского передадут регулирование ТЭК и химической промышленности, также он станет главным в ФАС по Дальнему Востоку.

Управление контроля строительства и природных ресурсов от Михаила Евраева передадут Геннадию Магазинову, назначенному заместителем руководителя ФАС в декабре, а до этого возглавлявшему аппарат Максима Шаскольского в Петербурге до его назначения руководителем службы. Таким образом, господин Магазинов помимо административного направления и управления делами будет курировать агропром и строительство.

Тимофей Нижегородцев, курирующий торговлю, социальную сферу и здравоохранение, сохранит свои полномочия без изменений, равно как и Андрей Цыганов (международное направление и иностранные инвестиции) и Сергей Пузыревский (правовые вопросы и региональное тарифное регулирование).

Наталья Скорлыгина