Гроссмейстеров призвали на корпоративную защиту

Первый корпоративный чемпионат мира, запущенный Международной федерацией шахмат (FIDE), стартует в эту пятницу. В его рамках сразятся команды, представляющие крупные компании — Amazon, Microsoft, Facebook, Ford, Twitter, Emirates, «Яндекс». Каждая включает сотрудников и одного приглашенного игрока. Усилиться корпорации решили за счет сильнейших гроссмейстеров — действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, россиян Яна Непомнящего и Владислава Артемьева, голландца Аниша Гири.

В этот уикенд состоится первый в шахматной истории корпоративный онлайн-чемпионат мира. Он представляет интерес из-за большого числа шахматных суперзвезд, которые будут играть на этом турнире в командах крупных компаний. Выступить на первенстве планируют более 280 корпораций, среди которых оказались Amazon, Samsung, UBS, Intel, Microsoft, IBM, American Express, Boeing, Facebook, Airnbnb, Twitter, Ford.

Российское представительство на турнире обеспечивают 28 команд, в том числе коллективы «Яндекса», Сбербанка, «Газпрома» и «Аэрофлота».

Все они будут поделены на две конференции — Восточную и Западную, внутри которых команды отыграют шесть туров по швейцарской системе. В play-off из каждого дивизиона отберутся по восемь лучших команд.

Каждая из них по регламенту должна состоять из четырех основных игроков (в четверку обязательно должны войти представители обоих полов), а также одного запасного. Кроме того, каждая из команд имеет право усилить свой состав за счет приглашенного шахматиста. В правилах содержится важное уточнение: человек, имеющий гроссмейстерский рейтинг (2500 и выше), в коллективе может быть только один.

Так, гемблинговая компания Kindred Group пригласила в свою команду ярчайшую шахматную суперзвезду Магнуса Карлсена. Номер один мирового рейтинга отметил, что участие в корпоративном чемпионате станет для него «веселым перерывом от собственных ежедневных турниров». Голландец Аниш Гири тем временем представит спонсирующую его на протяжении последних пяти лет компанию Optiver, гроссмейстер из ОАЭ Салем Салех — авиакомпанию Emirates Airlines.

Российские команды также укрепились известными гроссмейстерами.

Занимающий самое высокое среди российских шахматистов место в рейтинге FIDE — четвертое — Ян Непомнящий стал членом команды «Сбербанк», являющейся рейтинг-фаворитом соревнований. Непомнящий заявил, что рассматривает корпоративный чемпионат в качестве подготовки к более значимым соревнованиям — Кандидатскому турниру. Он должен был завершиться еще прошлой весной, однако из-за пандемии коронавируса был прерван после первого круга. Владислав Артемьев присоединился к команде «Аэрофлот», Дмитрий Яковенко — к коллективу «Яндекс». Совкомбанк решил привлечь французского гроссмейстера Жоэля Лотье.

Екатерина Ремизова