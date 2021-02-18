Около 50 автобусов не вышли на дороги Нижнего Новгорода второй день подряд Власти «точечно решают вопрос с расчисткой дорог»

Около 50 автобусов «Нижегородпассажиравтотранса» не выходят на маршруты 17 и 18 января из-за погодных условий в Нижнем Новгороде. Таким образом, на дорогах работают только 90% автобусов от их планового количества, сообщили в муниципальном предприятии.

«Из-за погодных условий на улицах города участились транспортные заторы, которые оказывают существенное влияние на увеличение интервалов движения автобусов на некоторых маршрутах, особенно в часы пик»,— сообщили в НПАТ.

Там рассказали, что для устранения проблем с общественным транспортом региональный минтранс и центральная диспетчерская служба совместно с дорожными службами «точечно решают вопрос с расчисткой дорог и ликвидацией заледеневшей колеи». Руководителям транспортных предприятий рекомендовали обеспечить максимальный выпуск транспортных средств на линию и соблюдение установленных интервалов движения.

Как ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде с 12 по 14 февраля шли обильные снегопады, выпало 78 см снега. Дорожные службы до сих пор продолжают чистить дороги. Кроме того, в городе до 20 февраля установились аномальные морозы, температура воздуха по ночам может опускаться до -30°С.

Анастасия Еремина