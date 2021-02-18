В Нижнем Новгороде сформировали график расчистки дорог от снега

Для расчистки дорог Нижнего Новгорода от снега в четверг, 18 февраля, направят 750 рабочих и привлекут 373 единицы техники. Как сообщили в мэрии, дорожники сформировали план уборки на ближайшие сутки.

В Автозаводском районе техника будет чистить проспекты Ленина и Молодежный, улицы Краснодонцев и Ореховскую. В Канавинском районе уборка запланирована около Гордеевского пятачка, на улицах Чкалова, Есенина, Движенцев, Зимин, Московском шоссе и Волжской набережной.

В Ленинском районе техника выйдет на проспект Ленина, улицы Новикова-Прибоя, Заводскую и к гостинице «Заречная», в Московском районе – на улицы Бурнаковскую, Черняховского, Казакова, Ярошенко и на Московское шоссе. В Нижегородском районе запланированы работы на набережной Федоровского, улицах Богдановича, Пискунова и на проездах по Казанскому шоссе. В Приокском районе будут чистить улицы Гжатскую, Тропинина, Терешковой, дублер проспекта Гагарина участок от остановки «Щербинки-2» до автостанции по проспекту Гагарина.

В Сормовском районе техника будет работать на улицах Победной, Иванова, Алексеева, Островского, Героев Космоса, проспекте Кораблестроителей. Также планируется вывезти снег с внутриквартальных проездов на улицах Старая Канава и Энгельса. В Советском районе снег будут вывозить с улиц Ванеева, Белинского, Бекетова, Гужевой, Плетневской, Республиканской, Васюнина, Богородского, с проспекта Гагарина и площади Советской.

Уборку снега проводят в Нижнем Новгороде после обильных снегопадов 12-14 февраля. Тогда в городе выпало 78 см снега. Каждую ночь дорожники вывозят около 30 тыс. кубометров снега. Однако прокуратура посчитала недостаточной работу по уборке снега и внесла представление главе города Юрию Шалабаеву. Ведомство также отметило, что фактический вывод техники на дороги города оказался ниже заявленного мэрией. В администрации объяснили расхождение цифр тем, что прокуратура считала технику в период между снегопадами, а не после.

Анастасия Еремина