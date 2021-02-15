Аномальные морозы ожидают в Нижнем Новгороде на неделе до 20 февраля

Морозы до -28°С ожидают в Нижнем Новгороде и местами в Нижегородской области на неделе с 15 по 20 февраля. По данным Верхне-Волжского УГМС, это аномальные холода — обычно в это время года температура воздуха опускается в среднем до -7°С...-9°С.

Так, днем 15 февраля ожидается до -18°С, к ночи температура опустится до -28°С. Во вторник, 16 февраля, температура воздуха составит -19°С, к ночи похолодает до -24°С. Осадков не ожидается. Гидрометцентр прогнозирует, что к выходным потеплеет до -12°С в субботу, 20 февраля, и до -8°С в воскресенье.

Анастасия Еремина